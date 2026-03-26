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Pressione crescente Costantino della Gherardesca: boom di richieste per «Pechino Express»

Covermedia

26.3.2026 - 11:00

Costantino Della Gherardesca
Costantino Della Gherardesca
Covermedia

Dal podcast «Est Radio» emerge la pressione crescente attorno al reality più ambito.

Covermedia

26.03.2026, 11:00

26.03.2026, 11:04

Tutti vogliono «Pechino Express»: lo spiega Costantino della Gherardesca, che racconta cosa succede davvero dietro le quinte.

«C’è un’ansia continua, tutti vogliono partecipare», ha dichiarato al podcast «Est Radio», descrivendo il clima che accompagna ogni fase dei casting.

Il format, basato su un viaggio senza comfort tra prove di resistenza e adattamento, mantiene una forte identità nel panorama televisivo italiano. L’esperienza si distingue per autenticità e intensità, elementi che contribuiscono ad accrescere l’attrattività del programma anche tra volti noti.

Nel corso della conversazione è emerso anche un dettaglio legato alla costruzione del cast, che segue logiche precise e non si limita a una semplice raccolta di candidature. «Il cast viene fatto come in teatro», ha spiegato, sottolineando un processo selettivo strutturato, pensato per garantire equilibrio narrativo e dinamiche efficaci.

Nel tempo, il programma ha consolidato una formula riconoscibile, capace di unire competizione e dimensione personale, rendendo il percorso significativo anche sul piano umano.

La nuova edizione, partita a marzo 2026, prosegue il viaggio attraverso l’Asia, mentre la produzione è già al lavoro sulle prossime selezioni, confermando l’elevata domanda e l’attenzione costante attorno al format.

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