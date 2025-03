Costantino Della Gherardesca

Il celebre conduttore introduce il reality show, al via il 6 marzo su Sky e NOW. Nove coppie affronteranno un'avventura attraverso Filippine, Thailandia e Nepal, in una competizione ricca di sorprese e sfide estreme.

Costantino della Gherardesca è pronto a condurre una nuova entusiasmante stagione di «Pechino Express», il reality show che porta i concorrenti a misurarsi con culture e territori lontani.

La dodicesima edizione, intitolata «Fino al tetto del mondo», prenderà il via giovedì 6 marzo e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Quest'anno il percorso si snoderà attraverso tre paesi dell'Asia: le Filippine, con le loro spiagge paradisiache e le città vibranti, la Thailandia, dove i concorrenti attraverseranno il nord tra templi e paesaggi mozzafiato, e infine il Nepal, la tappa più estrema del viaggio, con un itinerario che condurrà i viaggiatori fino alle vette dell'Himalaya.

Alla partenza ci saranno nove coppie pronte a sfidarsi in un'avventura all'insegna della resistenza fisica e mentale.

Parata di stelle

In gara troveremo i Primi Ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, che dovranno dimostrare la stessa disciplina della danza in un contesto completamente diverso, e gli Spettacolari, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, una coppia che promette di regalare momenti esilaranti.

Ci saranno poi i Magici, Jey e Checco Lillo, pronti a stupire con il loro spirito creativo, e le Atlantiche, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, due volti noti del mondo dello spettacolo.

Tra i concorrenti spiccano anche i Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi, leggende dello sport italiano, e gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che affronteranno il viaggio con fascino e determinazione.

Completano il cast i Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici, Dolcenera e Gigi Campanile, e infine le Sorelle, Samanta e Debora Togni.

«Dal mare alla giungla, fino all'Himalaya»

A condurre il programma sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, ormai volto storico di Pechino Express, affiancato da un'inedita novità: Gianluca Fru, membro del collettivo comico The Jackal, che avrà il ruolo di inviato speciale.

«Quest'anno ci aspettano mete molto diverse tra loro: dal mare alla giungla, fino all'Himalaya. Sono ambienti radicalmente opposti e, per quanto ci riguarda, anche noi abbiamo dovuto adattarci con costumi diversi per ciascuno di questi microclimi», ha raccontato il conduttore.

«Nathalie Guetta è coraggiosa»

Sulla competizione ha sottolineato come negli anni la gara sia diventata sempre più intensa: «All'inizio le coppie vedevano questo viaggio come un grand tour; ora la gara è diventata feroce e, anno dopo anno, tutti diventano sempre più agguerriti».

Tra i concorrenti, Costantino ha voluto accendere i riflettori su Nathalie Guetta, sottolineando quanto la sua presenza potrebbe essere una rivelazione: «Non possiamo fare spoiler, ma posso dire che Nathalie Guetta è una cabarettista straordinaria, mi somiglia molto ed è coraggiosa».