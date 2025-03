Miriam Dalmazio Covermedia

Dal 30 marzo su Rai1, arriva «Costanza», nuova serie tratta da un romanzo di Alessia Gazzola. Due protagoniste a distanza di secoli si rincorrono tra scienza, cuore e storia sepolta, con un'inedita Miriam Dalmazio nei panni di una paleopatologa anticonvenzionale.

Arriva su Rai1 «Costanza», la nuova serie ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, in onda dal 30 marzo in prima serata. Protagonista è Costanza Macallè, paleopatologa alle prese con un'indagine che intreccia presente e Medioevo, ricostruendo la storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia.

«Le storie delle due donne si intrecciano fino a diventare contemporanee», osserva il regista Fabrizio Costa, come riporta l'Ansa. E il segreto che le unisce si nasconde nel passato: Selvaggia è la figlia illegittima di Federico II di Svevia, e il suo scheletro viene ritrovato nei pressi del Castello di Montorio. Sarà compito di Costanza ricostruirne la vera storia, e insieme a essa, rimettere ordine nella propria vita.

L'equilibrio, per Costanza, è tutto da cercare: single e madre, con il sogno (mancato) di Londra e un'inaspettata occasione a Verona. Qui ottiene un assegno di ricerca e accetta la sfida: far convivere un lavoro impegnativo e insolito, la paleopatologia, con una vita personale incasinata ma viva. La interpreta Miriam Dalmazio, che racconta: «All'inizio mi sono riconosciuta in lei, rossa e siciliana, poi ho capito che era un personaggio folle, mai visto. Normale e fuori dagli schemi».

Lui, Marco (Marco Rossetti), è l'amore del passato. Architetto, apparentemente sistemato, sta per sposarsi. Ma l'arrivo di Costanza mette tutto in discussione: c'è ancora chimica, ma ora nella sua vita c'è anche un altro uomo, interpretato da Lorenzo Cervasio. Nasce così una commedia romantica con un tono originale, leggera ma non superficiale, capace di tenere insieme emozione e ironia.

La serie, diretta da Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, arriva su Rai1 in quattro prime serate a partire dal 30 marzo. Con Dalmazio, nel cast anche Caterina Shulha, Franco Castellano, Bianca Panconi, Kaspar Capparoni e lo stesso Lorenzo Cervasio. Il progetto prende forma dal romanzo «Questione di Costanza» di Alessia Gazzola, già autrice de «L'Allieva».

«L'idea è nata vedendo un servizio del TgR Veneto su un team di paleopatologi a Verona», racconta la scrittrice. La protagonista lavora infatti all'Istituto di Paleopatologia, la disciplina che studia le malattie del passato analizzando resti umani. «Con la paleopatologia si possono scoprire cose molto interessanti», sottolinea Gazzola, che precisa: «Fatti realmente accaduti si mescolano a invenzioni narrative mie e degli sceneggiatori».

L'attrice Miriam Dalmazio riassume così il senso più profondo di tutto il racconto: «Il regista giocava con i teschi sul set... Mi ha fatto capire che Costanza sta tra Eros e Thanatos, tra amore e morte».