Courteney Cox

Covermedia Covermedia

Courteney Cox è vicina a un accordo per tornare nella saga di «Scream», giunta al suo settimo capitolo.

La star di «Friends», che è apparsa in tutti i film del franchise horror, tornerà nei panni della giornalista e scrittrice Gale Weathers, sopravvissuta all'ultima serie di omicidi di Ghostface in «Scream 6»

«Non ho ancora ufficialmente firmato, ma Scream 7 ci sarà. Scrivono in continuazione. Non è che non sappia cosa stia succedendo».

Courteney non vede l'ora di tornare sul set del film, che avrà come regista per la prima volta lo storico sceneggiatore di «Scream», Kevin Williamson.

Cox troverà sul set alcuni membri del cast originale, tra cui Neve Campbell. L'attrice si era rifiutata di recitare in «Scream 6» a causa di una disputa sul suo compenso, ma a marzo ha confermato che tornerà nella parte di Sidney Prescott.

Secondo le ultime indiscrezioni si uniranno al cast anche Mason Gooding, che ha interpretato Chad Meeks-Martin nel quinto e sesto capitolo della saga, mentre tra le new entry ci saranno Anna Camp, Celeste O'Connor e Mckenna Grace.

Melissa Barrera e Jenna Ortega, protagoniste degli ultimi due film, invece non torneranno. Barrera è stata licenziata a causa di una serie di commenti social ritenuti antisemiti, mentre Ortega sarà impegnata con le riprese della seconda stagione della serie Netflix «Mercoledì».

La trama è ancora top secret. L'uscita nelle sale di «Scream 7» è in programma per febbraio 2026.