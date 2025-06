Courtney Love ha un amico speciale. Imago

Courtney Love ha condiviso dettagli piccanti sulla sua vita sentimentale, mantenendo però riservato il nome del suo compagno. La cantante ha accennato a una certa gelosia che circonda questa persona.

Nicolò Forni

Courtney Love, nota per il suo spirito provocatorio, ha recentemente parlato del suo attuale stato sentimentale.

Durante un'intervista nel podcast «Fashion Neurosis» di Bella Freud, la cantante ha rivelato: «Sono una libertina, e la persona con cui condivido i miei momenti romantici lo è altrettanto. Siamo principalmente friends with benefits (amici con benefici, ndr.)».

Questa descrizione sembra più una celebrazione della libertà che un semplice accordo. Ma l'identità di questo compagno rimane un mistero. «Non mi piace discutere di lui, c'è una certa gelosia che lo circonda», ha spiegato Courtney, evitando di fare nomi.

Quando si è parlato di gelosia, l'ex moglie di Kurt Cobain ha ammesso di non esserne spesso vittima: «Forse lo nego, ma raramente provo gelosia. Ho un amico che ha avuto un enorme successo nel mondo dell'arte, e ne sono felice. Ho anche un'amica che è diventata più famosa di me, e sono contenta per lei».

«L'ho corteggiato io»

Nel 1992 Courtney si sposò con il front men dei Nirvana, la cui vita si concluse tragicamente nel 1994 con un suicidio. La loro relazione fu intensa e appassionata: «L'ho corteggiato io», aveva raccontato nel '92 al Magazine «Sassy».

«Non in modo troppo aggressivo, ma abbastanza da mettere in imbarazzo alcune ragazze. Sono diretta, e questo può spaventare molti ragazzi. Anche Kurt era spaventato da me. Mi diceva che non aveva tempo per gestirmi. Ma io sapevo che era inevitabile».

Dopo la morte della superstar, Love non si è più risposata. Fra il 1996 e il 1998 era fidanzata con l'attore Edward Norton e in seguito ha avuto alcune relazioni con personaggi famosi, tra cui una breve frequentazione con il regista Nicholas Jarecki nel 2015.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.