Cristiana Capotondi

Due protagoniste, un viaggio di rinascita nella cornice solare della Riviera romagnola.

Covermedia Covermedia

«La ricetta della felicità» è una commedia corale che parte da un'ambientazione insolita: un'Autogrill-ristorante gestito da una famiglia bizzarra, per sviluppare una storia di rinascita e speranza.

Fin dal primo episodio, Cristiana Capotondi emerge come cuore pulsante della narrazione: la sua Marta, tra piadine e panorami alle porte dell'estate, ricostruisce la propria identità, riscoprendo il desiderio di amare e guardare al futuro con fiducia.

La fiction diretta da Giacomo Campiotti e con al centro la Capotondi e Lucia Mascino punta su un tono leggero, ma non superficiale: indagini domestiche, amici inattesi, scoperte inaspettate si alternano a momenti di tenerezza, in uno scenario romagnolo che fa da specchio ai piccoli e grandi cambiamenti interiori.

L'attrice di «Notte prima degli esami» trascina il pubblico in un'avventura fatta di piatti semplici e dialoghi autentici, dove ogni gesto in cucina sembra un passo verso la felicità ritrovata. Mentre la Mascino interpreta una compagna di viaggio perfetta: la loro sintonia sullo schermo rende il racconto fluido, autentico e pieno di calore.

«La Riviera romagnola mi ha restituito la voglia di rinascere»

In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la 44enne ha raccontato la sua esperienza sul set: «La Riviera romagnola mi ha restituito la voglia di rinascere attraverso un personaggio che perde tutto ma scopre una forza inaspettata».

Questo stralcio mette in luce non solo il forte legame con il territorio, ma anche la profondità emotiva del suo ruolo, che riflette un percorso di riscoperta personale.

«La ricetta della felicità» andrà in onda su Rai 1 in autunno/inverno 2025, proponendosi in una formula compatta di quattro puntate.