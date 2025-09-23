  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La ricetta della felicità Cristiana Capotondi protagonista della nuova serie tv: «È un inno alla follia femminile»

Covermedia

23.9.2025 - 13:00

Cristiana Capotondi
Cristiana Capotondi

Una donna normale che rinasce dopo il crollo: «Un inno alla follia femminile», dice l'attrice.

Covermedia

23.09.2025, 13:00

23.09.2025, 13:19

Cristiana Capotondi torna in prima serata con «La ricetta della felicità».

Nuova serie targata Rai 1 e diretta da Giacomo Campiotti, in onda dal 25 settembre 2025 per quattro appuntamenti.

L'iconico volto di «Notte prima degli esami» interpreta Marta, una donna dalla vita apparentemente perfetta a Milano: un marito broker, una figlia adolescente, una suocera fragile. Tutto crolla quando il marito viene accusato di riciclaggio e sparisce nel nulla. Con i conti bloccati e una famiglia da sostenere, Marta si mette alla ricerca della verità, seguendo indizi che la conducono fino a Marina di Romagna.

Qui incontra Susanna, interpretata da Lucia Mascino, proprietaria di una pensione con piadineria. Da iniziali contrasti nascerà un rapporto che permetterà a Marta di riscoprire sé stessa.

La 45enne ha spiegato: «Marta è una donna alla quale sulla carta non riusciresti ad attribuire la forza della ripartenza. Non è un'eroina, ma una donna normale con le sue fragilità». L'attrice aggiunge: «Fino a oggi abbiamo raccontato donne forti con caratteristiche maschili. Qui, invece, la forza è nell'intuito e nella follia femminile».

Nel cast, oltre alla Capotondi e Lucia Mascino, anche Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi e Andrea Roncato.

La fiction mescola dramma familiare, mistero e resilienza, offrendo una storia di rinascita che parla a tutte le generazioni.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»

Altre notizie

Disney dà luce verde. Jimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Disney dà luce verdeJimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Un processo doloroso. Caterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Un processo dolorosoCaterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Confessioni. Giuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»

ConfessioniGiuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»