Cristiana Capotondi

Una donna normale che rinasce dopo il crollo: «Un inno alla follia femminile», dice l'attrice.

Covermedia Covermedia

Cristiana Capotondi torna in prima serata con «La ricetta della felicità».

Nuova serie targata Rai 1 e diretta da Giacomo Campiotti, in onda dal 25 settembre 2025 per quattro appuntamenti.

L'iconico volto di «Notte prima degli esami» interpreta Marta, una donna dalla vita apparentemente perfetta a Milano: un marito broker, una figlia adolescente, una suocera fragile. Tutto crolla quando il marito viene accusato di riciclaggio e sparisce nel nulla. Con i conti bloccati e una famiglia da sostenere, Marta si mette alla ricerca della verità, seguendo indizi che la conducono fino a Marina di Romagna.

Qui incontra Susanna, interpretata da Lucia Mascino, proprietaria di una pensione con piadineria. Da iniziali contrasti nascerà un rapporto che permetterà a Marta di riscoprire sé stessa.

La 45enne ha spiegato: «Marta è una donna alla quale sulla carta non riusciresti ad attribuire la forza della ripartenza. Non è un'eroina, ma una donna normale con le sue fragilità». L'attrice aggiunge: «Fino a oggi abbiamo raccontato donne forti con caratteristiche maschili. Qui, invece, la forza è nell'intuito e nella follia femminile».

Nel cast, oltre alla Capotondi e Lucia Mascino, anche Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi e Andrea Roncato.

La fiction mescola dramma familiare, mistero e resilienza, offrendo una storia di rinascita che parla a tutte le generazioni.