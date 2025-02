Cristiano De André

Il cantautore Cristiano De André si confessa a «Domenica In», tra ricordi d'infanzia e l'ultima tournée con Fabrizio De André.

Covermedia Covermedia

Cristiano De André ha aperto il suo cuore durante un'intervista a «Domenica In», ricordando il rapporto con il padre Fabrizio, figura iconica della musica italiana.

Un legame intenso e complesso, segnato da un profondo affetto, ma anche da un'infanzia vissuta all'ombra di un artista immenso.

«Mio padre mi ha sempre protetto dai suoi calvari», ha raccontato il cantautore, riferendosi alle difficoltà e agli ostacoli che il grande Faber ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera e della sua vita privata.

Cristiano ha parlato del peso di essere il figlio di un'icona, ma anche del privilegio di aver potuto condividere con lui momenti unici.

Tra i ricordi più preziosi, l'ultima tournée insieme: un viaggio musicale che ha rappresentato non solo un'opportunità professionale, ma anche un momento di riconciliazione e crescita.

«Quegli ultimi concerti insieme mi hanno fatto comprendere fino in fondo chi era davvero mio padre», ha ammesso.

Non sono mancati passaggi più dolorosi, come quelli legati all'infanzia e al rapporto con i genitori. «Ho avuto una famiglia complicata, ma ho sempre saputo che mio padre mi voleva bene, a modo suo».

Cristiano ha sottolineato come Fabrizio, nonostante gli alti e bassi, sia sempre stato un punto di riferimento, anche nei momenti più difficili.

L'intervista ha toccato anche il tema dell'eredità artistica. Cristiano, che ha spesso portato in tour le canzoni del padre, ha raccontato quanto sia importante per lui mantenere vivo quel repertorio senza trasformarlo in una semplice celebrazione nostalgica. «Voglio che la sua musica continui a emozionare e a raccontare qualcosa di autentico, come ha sempre fatto».