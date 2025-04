Ilary Blasi e Francesco Totti si sono sposati nel 2005: dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, la coppia ha annunciato la separazione nel 2022. Da allora la causa di divorzio va avanti. KEYSTONE

Il personal trainer Cristiano Iovino torna a gettare benzina sul fuoco nella causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In tribunale ha confermato di aver avuto una vera relazione, e non solo un'amicizia, con la conduttrice. La dichiarazione potrebbe influenzare la decisione del giudice, in particolare sull'assegno di mantenimento dell'ex letterina.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di nuovi dettagli dopo la testimonianza del personal trainer Cristiano Iovino, che ha parlato davanti alla giudice Simona Rossi.

Come riporta la rivista «Chi», durante l'udienza Iovino ha dichiarato sotto giuramento che tra lui e l'ex letterina esisteva una vera relazione, contraddicendo la versione di semplice amicizia sostenuta da Ilary.

Questa testimonianza è stata richiesta dagli avvocati dell'ex calciatore, Antonio Conte e Laura Matteucci, per chiarire le dinamiche della crisi matrimoniale.

Non solo un semplice caffè

Il personal trainer ha descritto il suo legame con l'ex moglie del bomber romano come qualcosa di più di un semplice incontro per un caffè, includendo momenti di intimità e confidenze.

Questa dichiarazione contrasta con quanto affermato da Ilary nel suo documentario «Unica» e nel suo seguito su Netflix. Giova ricordare che già più di un anno fa, in un'intervista al «Messaggero», Iovino aveva smentito la versione della showgirl, parlando di una «relazione intima».

La testimonianza del personal trainer potrebbe avere un impatto significativo sulla causa di separazione, specialmente riguardo alla questione dell'assegno di mantenimento richiesto da Ilary, che attualmente risiede nella villa all'Eur.

La relazione risale al 2020

Iovino ha anche affermato che la relazione con Ilary risale al 2020, e ha ribadito che, secondo quanto riferitogli da lei, il suo matrimonio con Totti era già in crisi quando hanno iniziato a frequentarsi a Milano.

Nonostante la testimonianza del personal trainer, il tribunale ha ascoltato anche due testimoni a favore della showgirl, mentre l'entourage dell'ex calciatore rimane fiducioso sull'esito della disputa legale.

