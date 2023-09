Elettra Lamborghini

Tensione dietro le quinte del Padova Pride, dove Cristiano non ha voluto cedere alle richieste dell'agente della collega.

Cristiano Malgioglio si è scagliato contro Elettra Lamborghini al Padova Pride dove entrambi erano ospiti.

Come scrive Dagospia, l'agente dell'ereditiera ha chiesto al paroliere di lasciarla esibire prima di lui. «Io non cambio la scaletta», ha risposto seccato Malgioglio, ma l’uomo ha insistito e lo ha pregato: «Dai, Elettra ha l’aereo privato che l’aspetta».

Su tutte le furie il giurato di Tale e Quale Show: «Fosse stato un volo di linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini.. andate tutti af****o ma chi si crede di essere? Lady Gaga?».

Il portale ha poi aggiunto: «Giù con urla e improperi come mai prima d'ora. Perfino Carmen Russo, ospite della Kermesse, si è spaventata e ha tentato di calmarlo senza riuscirci. Malgioglio se l'è presa poi perché la cantante era transennata nella sua tenda come una diva per non essere disturbata dai fan».

Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato pubblicamente la faccenda.

Covermedia