Cristiano Malgioglio è stato ospite a Verissimo. IMAGO/Italy Photo Press

Cristiano Malgioglio si racconta senza maschere a «Verissimo» e lascia tutti senza parole. Collegato dalla scuola di «Amici», il paroliere si apre con Silvia Toffanin e firma una delle interviste più intense della stagione. Tra aneddoti sorprendenti e confessioni dolorose, arriva la rivelazione più dura: «Non riuscivo più a vivere, ho tentato il suicidio».

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Malgioglio racconta a «Verissimo» il suo passato, dagli inizi alle Poste fino alla carriera nella musica.

Parla del dolore per la morte della madre, rivelando di aver tentato il suicidio e di essersi salvato grazie alla fede.

Replica ad Amanda Lear - che lo aveva definito «un po' invadente» - e si dice oggi sereno tra «Amici» e una vita sentimentale in movimento. Mostra di più

Prima del successo, Cristiano Malgioglio aveva immaginato una vita molto diversa. «Avrei voluto fare l’ostetrico o il dermatologo», racconta. Poi però la musica ha preso il sopravvento: «Non so fare altro».

Da giovane lavora in un ufficio postale, dove succede qualcosa di inaspettato: «Leggevo le lettere indirizzate a Gino Paoli… ero geloso».

Un gesto che oggi fa sorridere, ma che racconta un legame profondo con la musica: «In quel periodo mi curavo con la sua voce».

Il dramma dopo la morte della madre

Come riporta «Leggo», il racconto cambia tono quando parla della mamma, Carla, la figura più importante della sua vita. La sua scomparsa, nel 1994, lo distrugge. «Sono entrato in depressione. Per cinque anni non riuscivo più a scrivere», confessa.

Poi la frase, ripresa nel video qui sotto, che gela lo studio: «Ho tentato il suicidio».

Malgioglio descrive un dolore totale: «Senza di lei non sapevo come andare avanti. Era il mio punto di riferimento, capiva tutto di me». Un vuoto che lo ha spinto anche a pensare di lasciare tutto e partire: «Volevo andare via, sparire».

Ricorda anche gli ultimi momenti con lei, con grande emozione: «L’ho lavata io, è stato un gesto bellissimo». Poco dopo, durante un suo spettacolo, qualcosa si rompe e lui sente «un colpo al cuore». Nella notte non riesce a dormire. Poi arriva la notizia che cambierà per sempre la sua vita.

La fede e la rinascita

Come ne è uscito? «Non lo so, forse è stato un miracolo», dice. La fede è stata decisiva: «Sono molto credente e credo nei miracoli».

Ma il dolore non se ne va del tutto. Da allora, per esempio, il Natale non è più lo stesso: «Non lo festeggio più. Parto sempre, tutto mi sembra triste».

La replica piccata a Amanda Lear

Spazio anche a una frecciata ad Amanda Lear dopo che proprio la scorsa settimana, durante la sua intervista a «Belve», lo aveva definito un tipo strano, un po' invadente.

Non ha tardato ad arrivare dunque la risposta del diretto interessato: «Non è vero quello che dice. Io invadente? Sono cento passi indietro rispetto a questo».

Nonostante tutto, però, chiude con affetto: «Le voglio bene».

Ricordiamo che già nel 2018 si parlava di una lite accesa fra i due. Secondo indiscrezioni - all'epoca avanzate da «Novella 2000» - la cantante avrebbe addirittura evitato programmi televisivi pur di non incontrarlo.

Alla base della tensione, secondo i rumors, ci sarebbero alcune battute di Malgioglio sull’età della Lear, mai digerite.

Da Amici all'amore

Oggi Malgioglio è di nuovo protagonista ad «Amici» come giudice e non nasconde la felicità: «È come essere a casa. Lavorare con Maria De Filippi è un privilegio, mi sento più forte».

Infine, uno spiraglio sull’amore. «C’è movimento», dice con il suo solito sorriso enigmatico.

Ma niente dettagli: «Per ora non posso dire altro».