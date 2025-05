Cristiano Malgioglio ha annunciato a «Verissimo» che presto si sposerà con il suo compagno Onur, con cui ha 40 anni di differenza. La collega e amica Alessandra Celentano sarà la testimone di nozze. «Così gli lascio la mia eredità», ha dichiarato senza tanti filtri, come è suo solito fare, il cantautore italiano.

Cristiano Malgioglio ha annunciato al pubblico di «Verissimo» la notizia del suo imminente matrimonio con Onur, il suo partner turco di 42 anni, come riporta «Chi». La loro relazione, iniziata nel 2020, ha superato le sfide del tempo e della distanza, nonostante i 40 anni di differenza d'età.

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, il cantautore ha dichiarato con schiettezza: «Mi sposo, così gli lascio la mia eredità».

Ha anche accennato a dettagli curiosi riguardo alla cerimonia, come la possibilità di indossare un abito di colore «rosa shocking», promettendo un evento fuori dal comune.

Sebbene la data del matrimonio non sia ancora stata fissata, il paroliere ha assicurato che avverrà «prestissimo». A testimoniare l'evento sarà Alessandra Celentano, sua collega e amica fidata.

Chi è l'uomo che ha conquistato il cuore di Malgioglio?

Ma chi è Onur, l'uomo che ha conquistato il cuore di Malgy? Come scrive «Chi», residente a Istanbul, Onur gestisce una palestra con il fratello. Il loro incontro è avvenuto in modo quasi fiabesco in piazza Taksim, mentre Cristiano era alla ricerca di un tappeto con tulipani.

Da quel momento la loro storia d'amore è cresciuta lontano dai riflettori, con Onur che mantiene un profilo estremamente riservato, privo di presenze sui social media.

In una precedente intervista, Malgioglio aveva scherzato: «E che me ne faccio di uno della mia età. Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca».

Forse una frecciatina, ma piuttosto un commento che riflette come l'amore tra i due trascende le convenzioni sociali e le differenze d'età.

Malgioglio continua a viaggiare tra l'Italia e la Turchia per coltivare questa relazione, che ha scelto di condividere pubblicamente in occasione di questo importante passo.

