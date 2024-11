Cristiano Ronaldo citato in giudizio da un chirurgo estetico: «Mi deve 50.000 dollari»

Cristiano Ronaldo

Il campione portoghese si sarebbe sottoposto a trattamenti estetici presso la clinica del Dr. Roshan Ravindran tra il 2021 e il 2022, quando giocava ancora nel Manchester United.

Cristiano Ronaldo è stato citato in giudizio da un noto chirurgo estetico per un mancato pagamento di circa 50.000 dollari.

Il Dr. Roshan Ravindran, conosciuto come Dr. Rosh, un medico specializzato in botox e filler, ha presentato una causa contro il campione portoghese, chiedendo la cifra di 49,650 dollari più 2,530 dollari per le spese legali.

Il medico sostiene che il 39enne, che oggi gioca tra le file dell'Al-Nassr, si sia sottoposto ad alcuni trattamenti estetici presso la sua clinica durante la sua seconda avventura al Manchester United, tra il 2021 e il 2022.

Roshan sostiene di aver trattato presso la sua clinica nel Cheshire anche alcuni familiari di CR7 e membri del suo staff.

Pare che ci sia già stato un pronunciamento a favore di Roshan, che ora, tramite un'agenzia di riscossione crediti, stia costringendo l'ex attaccante del Real Madrid a pagare.

L'ex cardiologo, ora specializzato in botox, filler, cura della pelle, lifting delle sopracciglia e altro ancora, lavora per l'élite benestante del Regno Unito.

Il medico opera presso gli studi KLNIK con grande discrezione a Manchester e Londra, servendo una clientela di alto profilo che include importanti politici, reali, star dello sport e attori di Hollywood.

Al momento i legali di Ronaldo si sono astenuti dal commentare la controversia.

