Cristina Marino

L'attrice Cristina Marino riparte dal cinema e racconta l'intesa familiare con Argentero.

Covermedia Covermedia

Cristina Marino è pronta a rientrare in scena.

Dopo aver dedicato gli ultimi anni alla maternità, l'attrice ha scelto di tornare sul set spiegando, in un'intervista concessa a Gossip.it, che la svolta è arrivata quando i figli avuti con Luca Argentero hanno iniziato a crescere: «Per me i bimbi erano così piccoli che stavo sempre con loro. Adesso è arrivata un'opportunità carina e gestibile».

Una frase semplice, che restituisce però il senso di un passaggio che per lei non è soltanto professionale, ma profondamente personale.

Il rientro nasce da una decisione condivisa con il marito: «Decidiamo tutto insieme con Luca». Nessun ultimatum, nessun bivio netto: piuttosto, un equilibrio costruito passo dopo passo, in cui la famiglia non è mai un freno ma una bussola.

Il progetto che segna il suo ritorno al cinema è «Oi vita mia», la commedia diretta da Pio e Amedeo in uscita il 27 novembre, che Cristina descrive come la proposta giusta al momento giusto. Nel frattempo anche Argentero, più volte tornato a parlare del ruolo di padre, ha ribadito quanto la crescita dei figli sia diventata il centro della loro quotidianità.

Con l'uscita del film ormai vicina, Cristina Marino si prepara a una. stagione intensa: interviste, anteprime, attività di lancio e nuovi colloqui per i prossimi progetti cinematografici, che sta valutando proprio in queste settimane.