Si è conclusa la cerimonia dei Critics Choice Awards 2025, che ha visto il trionfo del film «Anora», vincitore del premio per il Miglior Film.

L'evento, ospitato per il terzo anno consecutivo da Chelsea Handler, si è svolto al Barker Hangar di Santa Monica, dopo essere stato posticipato due volte a causa degli incendi in California.

La serata ha celebrato grandi successi sia nel cinema che nella televisione, con «The Substance», «Wicked» ed «Emilia Pérez» tra i film più premiati.

I vincitori del cinema

Tra i riconoscimenti più attesi, Demi Moore ha portato a casa il premio come Miglior Attrice per il suo ruolo in «The Substance», consolidando la sua corsa agli Oscar. Il film horror ha vinto anche il premio per la Miglior Sceneggiatura Originale.

Adrien Brody ha ottenuto il titolo di Miglior Attore per la sua interpretazione in «The Brutalist», mentre Zoe Saldaña ha ricevuto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista per «Emilia Pérez», che ha vinto anche i premi per Miglior Canzone (El Mal) e Miglior Film Straniero.

Il musical «Wicked» ha brillato nelle categorie tecniche, vincendo Miglior Regia (Jon M. Chu), Miglior Scenografia e Migliori Costumi.

Tra gli altri premiati:

- Miglior Attore Non Protagonista: Kieran Culkin per «A Real Pain»

- Miglior Giovane Attore o Attrice: Maisy Stella per «My Old Ass»

- Miglior Montaggio: Marco Costa per «Challengers»

- Miglior Fotografia: Jarin Blaschke per «Nosferatu»

- Migliori Effetti Visivi: «Dune: Parte Due»

- Miglior Trucco e Acconciature: «The Substance»

- Miglior Colonna Sonora: Trent Reznor & Atticus Ross per «Challengers»

- Miglior Film d'Animazione: «Il robot selvaggio»

- Miglior Commedia (ex aequo): «A Real Pain» e «Deadpool & Wolverine»

I vincitori della TV

Anche la televisione ha avuto la sua parte da protagonista. Il miglior drama della serata è stato «Shōgun», che ha visto premiati anche Hiroyuki Sanada come Miglior Attore in una Serie Drammatica, Tadanobu Asano e Moeka Hoshi nei ruoli di Miglior Attore e Attrice Non Protagonista.

Nel genere commedia, il premio per la Miglior Serie è andato a «Hacks», con Jean Smart premiata come Miglior Attrice e Hannah Einbinder come Miglior Attrice Non Protagonista.

«The Penguin» ha ottenuto un doppio riconoscimento con Colin Farrell premiato come Miglior Attore in una Miniserie o Film TV e Cristin Milioti come Miglior Attrice nella stessa categoria.

Tra gli altri premiati:

- Miglior Attore in una Serie Comica: Adam Brody per «Nobody Wants This»

- Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Comica: Michael Urie per «Shrinking»

- Miglior Serie Animata: «X-Men '97»

- Miglior Serie Straniera: «Squid Game»

- Miglior Talk Show: «John Mulaney Presents: Everybody's in L.A.»

- Miglior Special Comico: «Ali Wong: Single Lady»