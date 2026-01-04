Francesco Totti e l'ex moglie Ilary Blasi in una foto d'archivio. KEYSTONE

La conduttrice Ilary Blasi sostiene che gli oneri economici per la riparazione dell'immobile spettino all'ex marito, Francesco Totti.

Covermedia Covermedia

Nuovo capitolo nella guerra dei Totti.

Come riportato da «La Repubblica», è crollato il soffitto di una delle stanze della mega villa dell'Eur, a Roma, assegnata a Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti.

In base alle decisioni assunte dal giudice civile nell'ambito della separazione, l'onere economico per i lavori di riparazione spetterebbe all'ex capitano della Roma. Ma, di fronte alla mancanza di riscontri, la 44enne ha deciso di agire per vie legali, aprendo un nuovo fronte bellico contro l'ex marito.

Ilary è assistita dagli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e Fabio Lattanzi, mentre Totti si è affidato ad Antonio Conte e Gianluca Tognozzi.

La mega villa da 1.500 metri quadri e 25 stanze è stata a lungo il nido d'amore dell'ex amatissima coppia, separatasi nel 2022 dopo 17 anni di matrimonio.

Sull'altro fronte giudiziario, Totti e l'attuale compagna Noemi Bocchi sono indagati per abbandono di minore poiché – secondo Blasi – avrebbero lasciato da sola a casa la figlia Isabel, di soli 9 anni, per andare a cena. Sullo sfondo rimane la famigerata vicenda dei Rolex, per cui gli ex coniugi continuano a rivolgersi accuse reciproche.