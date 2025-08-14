Kanye West E Kim Kardashian

Tra eccessi, crisi e confessioni: il documentario di Nico Ballesteros offre un ritratto senza filtri del rapper più discusso al mondo.

Covermedia Covermedia

Un nuovo documentario esplosivo è pronto a far luce sulla vita tormentata di Kanye West.

Girato dal regista Nico Ballesteros, il film raccoglie momenti privati del rapper ripresi nell'arco di sei anni, segnati dal peggioramento delle sue condizioni di salute mentale e dalla fine del matrimonio con la star televisiva Kim Kardashian.

«In Whose Name?», che esplora il mondo interiore di West, arriverà in oltre 1.000 sale cinematografiche il 19 settembre. Il teaser diffuso mercoledì mostra il rapper confessare di aver interrotto le cure farmacologiche da cinque mesi, mentre una Kardashian visibilmente provata gli dice con voce rotta che la sua personalità è drammaticamente cambiata nel corso di pochi anni.

Le immagini diventano sempre più intense, arrivando al culmine quando West – oggi noto come Ye – dichiara di preferire la morte piuttosto che tornare ai farmaci, aggiungendo parole intrise di rabbia, disperazione e sfida verso il mondo che lo circonda.

Immerso negli eccessi della vita di Ye, Ballesteros ha assistito a momenti di genialità e crolli emotivi, successi e conflitti, osservando anche la paranoia e l'intensità che hanno plasmato sempre di più il suo universo.

Il risultato è un ritratto che non mostra soltanto l'artista, ma riflette la condizione umana nelle sue contraddizioni. La macchina da presa resta puntata senza filtri mentre Ye parla apertamente del vivere con un disturbo bipolare, offrendo uno sguardo raro sulla realtà della malattia mentale e dell'impatto su identità, percezione e potere.