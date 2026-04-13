Il terzogenito della famiglia Beckham ha scelto un'immagine provocatoria per promuovere la sua nuova canzone. La reazione di mamma Victoria non si è fatta attendere.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Cruz Beckham lancia il singolo «Waste Your Pain» con una foto completamente nudo su un pontile a Miami.

Lo scatto fa il giro dei social e scatena reazioni immediate.

Tra queste, quella di Victoria Beckham, che commenta sorpresa: «Ma veramente Cruz!!!».

Il 21enne, appena rientrato dal tour con i The Breakers, continua a farsi notare nel mondo della musica. Mostra di più

Per lanciare il suo nuovo singolo «Waste Your Pain», Cruz Beckham sceglie una strada che non lascia spazio a mezze misure. Come riportato da «Leggo», il 21enne si fa fotografare completamente nudo su un pontile a Miami, coperto solo dalla copertina del brano.

Un’immagine pensata per colpire, e infatti colpisce.

Nel giro di poche ore lo scatto circola ovunque. Tra reazioni divertite e commenti sorpresi, ne spicca uno, il più inatteso: quello della madre.

Victoria Beckham interviene pubblicamente con un «Ma veramente Cruz!!!» e un’espressione incredula che diventa subito virale.

Tra musica e famiglia, nessuna frattura

Al di là del siparietto social, i rapporti restano solidi. Cruz arriva da un momento importante: ha appena concluso il suo primo tour nel Regno Unito con la band The Breakers, segnando un passo concreto nella sua carriera musicale.

Il legame con i genitori resta centrale. In un recente Q&A (ossia «Questions&Answers») con i fan, ha raccontato i consigli ricevuti da David e Victoria: gentilezza, impegno costante sul proprio talento e rispetto per chi lavora al tuo fianco.

Indicazioni chiare, che parlano di disciplina. Ma nel mondo dello spettacolo c’è anche un’altra regola: farsi notare. E Cruz sembra averla capita perfettamente.

Il risultato? Tutti parlano di lui. Anche sua madre.