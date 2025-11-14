  1. Clienti privati
TV La seria «Cuori» torna con una nuova stagione su Rai 1

Covermedia

14.11.2025 - 16:30

Matteo Martari
Matteo Martari

La serie Rai «Cuori» torna con nuove storie e un salto temporale.

Covermedia

14.11.2025, 16:30

14.11.2025, 16:37

Il battito di «Cuori» riparte: l’8 febbraio 2026 la terza stagione arriva su Rai 1 con nuove tensioni, nuovi legami e un ospedale che non è più lo stesso.

La fiction torna con 12 episodi in sei appuntamenti in prima serata e introduce un salto temporale che cambia le carte in tavola: Alberto e Delia sono sposati, desiderano un figlio e devono confrontarsi con un reparto in piena evoluzione.

Il regista Riccardo Donna descrive la serie come «rigorosa e curata nei dettagli», frutto di una lavorazione più lunga del previsto.

Pilar Fogliati e Matteo Martari guidano un cast confermato quasi interamente, con consulenze mediche mirate per garantire fedeltà alle procedure cliniche dell’epoca.

La collocazione a febbraio punta a catalizzare il pubblico della domenica sera, mentre la produzione non esclude un seguito: Donna ha già dichiarato che parteciperebbe volentieri a un’eventuale quarta stagione.

