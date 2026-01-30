  1. Clienti privati
Spettacolo «Cuori 3» anticipazioni: quando l'amore entra in corsia

Covermedia

30.1.2026 - 16:30

Pilar Fogliati
Pilar Fogliati

Pilar Fogliati e Matteo Martari tornano su Rai 1.

Covermedia

30.01.2026, 16:30

30.01.2026, 16:51

Pilar Fogliati torna su Rai 1 con la terza stagione di «Cuori», in onda dal 1° febbraio 2026, e la serie cambia passo.

Ambientata nella Torino dei primi anni Settanta, abbandona l’urgenza delle grandi prime scoperte per concentrarsi su ciò che resta quando l’eccezionalità diventa quotidiana: il lavoro, l’amore, le responsabilità che non possono più essere rimandate.

Delia Brunello e Alberto Ferraris sono ora marito e moglie, ma la vita condivisa non rende le cose più semplici.

Al contrario, il reparto di cardiochirurgia delle Molinette diventa il luogo in cui le ambizioni professionali si intrecciano con fragilità private, mentre la medicina compie passi decisivi e il tempo storico accelera.

È il 1974, e il progresso chiede coraggio, ma anche compromessi.

Fogliati: «Ecco come evolverà il mio personaggio»

Fogliati restituisce una Delia più misurata, meno impulsiva, chiamata a fare i conti con il peso delle responsabilità. In un’intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», l’attrice spiega: «Questa stagione racconta cosa succede quando l’amore entra nella routine quotidiana. Non è una favola, è qualcosa di più vero».

Un’indicazione chiara del tono scelto dalla scrittura, che privilegia le conseguenze delle scelte rispetto ai colpi di scena.

Accanto a lei, Matteo Martari costruisce un Ferraris più introverso, attraversato da un segreto che riaffiora e rischia di incrinare l’equilibrio raggiunto.

L’arrivo di un nuovo primario, più rigoroso e istituzionale, introduce una visione della medicina meno istintiva e più politica, accentuando le tensioni interne al reparto.

Sullo sfondo, le prime angioplastiche e l’uso del defibrillatore portatile segnano una svolta storica che la serie integra con naturalezza.

Un anno intenso per i due attori

Prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, e diretta da Riccardo Donna, «Cuori» conferma la propria identità: una serie che usa la medicina per parlare di relazioni, e il passato per interrogare il presente.

Sul piano professionale, il 2026 si annuncia come un anno denso per entrambi.

Fogliati è attesa al cinema con un nuovo progetto già in fase avanzata di produzione e tornerà anche a teatro nella seconda parte della stagione, mentre Martari prosegue il suo percorso tra fiction Rai e palcoscenico, con uno spettacolo già programmato nei teatri nazionali tra primavera e autunno.

