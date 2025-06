Matteo Martari

La fiction Rai torna in autunno con una nuova stagione ambientata negli anni '70, tra cambiamenti storici e colpi di scena emotivi.

Covermedia Covermedia

La terza stagione di «Cuori», la fiction Rai ambientata nell'ospedale Le Molinette di Torino, è pronta a riportarci nel 1974.

Le riprese, iniziate il 27 gennaio 2025, si sono concluse il 29 maggio e la messa in onda è prevista per ottobre in prima serata su Rai 1.

Questa nuova stagione segna un'evoluzione significativa: l'uscita di scena del professor Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci, e l'arrivo di un nuovo primario, interpretato da Fausto Maria Sciarappa.

Il cast principale vede il ritorno di Pilar Fogliati nel ruolo della dottoressa Delia Brunello e Matteo Martari nei panni del dottor Alberto Ferraris. Tra le new entry, Giulio Scarpati interpreterà un personaggio ispirato al sensitivo Gustavo Adolfo Rol, mentre un altro personaggio sarà ispirato alla cantante Patty Pravo.

La serie, ambientata nel cuore degli anni '70, riflette i cambiamenti dell'epoca: le infermiere indossano divise più moderne, i camici dei chirurghi passano dal bianco al verde, e fanno la loro comparsa nuove apparecchiature mediche, come il polmone d'acciaio. La scenografia e i costumi sono stati curati nei minimi dettagli per ricreare fedelmente l'atmosfera dell'epoca.

Con sei prime serate previste, «Cuori 3» promette di offrire emozioni intense, tra due matrimoni, un funerale e nuove sfide professionali e personali per i protagonisti.