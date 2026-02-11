  1. Clienti privati
«Cupid» Catherine Zeta-Jones è la consulente matrimoniale più inquietante del cinema

Covermedia

11.2.2026 - 09:30

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

L'attrice premio Oscar guiderà il cast del thriller psicologico diretto da Tate Taylor. Le riprese inizieranno tra fine estate e inizio autunno negli Stati Uniti.

Covermedia

11.02.2026, 09:30

11.02.2026, 09:32

Catherine Zeta-Jones è stata scelta per interpretare una consulente matrimoniale disturbante e fuori dagli schemi nel thriller psicologico «Cupid».

Alla regia c'è Tate Taylor, noto per «The Help», «Ma» e «La ragazza del treno».

Nel film, l'attrice premio Oscar veste i panni di una terapeuta non convenzionale i cui metodi estremi spingono una coppia in crisi verso una spirale sempre più pericolosa.

La storia segue marito e moglie durante un weekend apparentemente salvifico nella casa della consulente: ciò che inizia come un tentativo di ricomposizione si trasforma rapidamente in un incubo, mentre le tecniche della donna diventano via via più crudeli.

La sceneggiatura porta la firma dei fratelli Van Dyke, già autori di «Don't Worry Darling». Taylor, presentando il progetto, ha anticipato il tono del film con ironia nera: «Questo film, «Cupid»? Diciamo solo che potrebbe farvi passare la voglia di una terapia di coppia. O forse no, se pensate di reggere il colpo».

E ha aggiunto: «Sono entusiasta di affrontare questo viaggio con Catherine. Non c'è artista migliore per dare vita a un thriller così unico».

«Cupid riunisce talenti straordinari davanti e dietro la macchina da presa»

La produzione è prevista tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno a Natchez, nel Mississippi, mentre il resto del cast non è ancora stato annunciato.

Il progetto verrà presentato ai potenziali acquirenti al European Film Market di Berlino dagli addetti alle vendite internazionali di Upgrade Productions.

«"Cupid" riunisce talenti straordinari davanti e dietro la macchina da presa», ha dichiarato Jonathan Kier, della società, secondo quanto riportato da Deadline. «È un film di genere intelligente, compatto ma con un forte potenziale globale».

Zeta-Jones arriva da un periodo particolarmente intenso: interpreta Morticia Addams nella serie Netflix «Wednesday» ed è reduce dal lancio del suo ultimo film, «The Gallerist», presentato al Sundance Film Festival.

Tra i prossimi impegni figura anche la serie crime «Killer Jackie», dove sarà protagonista assoluta. Con «Cupid», l'attrice sembra pronta ad aggiungere un nuovo, disturbante tassello alla sua galleria di personaggi memorabili.

