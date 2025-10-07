  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Trasformazione in «Cyn City» Cyndi Lauper debutta con una residency a Las Vegas

Covermedia

7.10.2025 - 13:00

Cyndi Lauper
Cyndi Lauper
Covermedia

L'icona di «Girls Just Wanna Have Fun» si prepara a trasformare il Colosseum del Caesars Palace nella sua «Cyn City».

Covermedia

07.10.2025, 13:00

07.10.2025, 13:13

Dopo aver detto addio ai palchi itineranti con la sua «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour», Cyndi Lauper annuncia un nuovo capitolo: la sua prima residency a Las Vegas, in programma ad aprile e maggio 2026 al Colosseum del Caesars Palace.

Sarà un ritorno in grande stile, ma con una nuova formula.

Lauper ha spiegato su Instagram: «La prossima primavera Las Vegas diventerà la mia Cyn City, quando porterò il mio spettacolo «Girls Just Wanna Have Fun» in città per una serie di concerti speciali, un'opportunità per chi si è perso il mio tour d'addio di festeggiare ancora una volta».

Il pre-sale per i cinque show inizierà mercoledì, mentre la vendita generale dei biglietti aprirà il 10 ottobre.

La residency arriva dopo un'estate trionfale, culminata con due serate sold out all'Hollywood Bowl, il 29 e 30 agosto, dove Lauper ha chiuso ufficialmente la sua tournée d'addio. Proprio lì è stato registrato lo speciale «A Grammy Salute to Cyndi Lauper: Live from the Hollywood Bowl», trasmesso dalla CBS.

Ma le novità non finiscono qui. Il 28 ottobre debutterà a San Diego la versione teatrale del suo musical ispirato al film del 1988 «Una donna in carriera» (Working Girl), di cui Lauper ha firmato le musiche. E l'8 novembre sarà incoronata nella Rock & Roll Hall of Fame al Peacock Theatre di Los Angeles, insieme a leggende come Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Outkast, Soundgarden e The White Stripes.

I più letti

Bertolucci critica duramente Sinner e i suoi colleghi: «Si lamentano, ma sono ingordi»
Il «New York Times» incorona la Centovallina
Escursionisti cercano di salvarsi scavando nella neve con delle pentole dopo il dramma dell'Everest
Momento da film: Whaley gioca un colpo perfetto a due passi da un alligatore
«Mi picchiava e bruciava oggetti addosso»: il drammatico racconto di Francesca De André

Altre notizie

Nuovo format. Silvia Toffanin, «This Is Me» torna in prima serata con Cuccarini, Vanoni e Del Piero

Nuovo formatSilvia Toffanin, «This Is Me» torna in prima serata con Cuccarini, Vanoni e Del Piero

«Rumore Festival». Stefano De Martino: «Sanremo? Ora non è nei miei piani»

«Rumore Festival»Stefano De Martino: «Sanremo? Ora non è nei miei piani»

Non solo musica. Su Netflix arriva il corto «One Shot With Ed Sheeran» e il cantautore conquista New York

Non solo musicaSu Netflix arriva il corto «One Shot With Ed Sheeran» e il cantautore conquista New York