Cyndi Lauper Covermedia

L'icona di «Girls Just Wanna Have Fun» si prepara a trasformare il Colosseum del Caesars Palace nella sua «Cyn City».

Covermedia Covermedia

Dopo aver detto addio ai palchi itineranti con la sua «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour», Cyndi Lauper annuncia un nuovo capitolo: la sua prima residency a Las Vegas, in programma ad aprile e maggio 2026 al Colosseum del Caesars Palace.

Sarà un ritorno in grande stile, ma con una nuova formula.

Lauper ha spiegato su Instagram: «La prossima primavera Las Vegas diventerà la mia Cyn City, quando porterò il mio spettacolo «Girls Just Wanna Have Fun» in città per una serie di concerti speciali, un'opportunità per chi si è perso il mio tour d'addio di festeggiare ancora una volta».

Il pre-sale per i cinque show inizierà mercoledì, mentre la vendita generale dei biglietti aprirà il 10 ottobre.

La residency arriva dopo un'estate trionfale, culminata con due serate sold out all'Hollywood Bowl, il 29 e 30 agosto, dove Lauper ha chiuso ufficialmente la sua tournée d'addio. Proprio lì è stato registrato lo speciale «A Grammy Salute to Cyndi Lauper: Live from the Hollywood Bowl», trasmesso dalla CBS.

Ma le novità non finiscono qui. Il 28 ottobre debutterà a San Diego la versione teatrale del suo musical ispirato al film del 1988 «Una donna in carriera» (Working Girl), di cui Lauper ha firmato le musiche. E l'8 novembre sarà incoronata nella Rock & Roll Hall of Fame al Peacock Theatre di Los Angeles, insieme a leggende come Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Outkast, Soundgarden e The White Stripes.