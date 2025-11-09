  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Cyndi Lauper, Outkast e White Stripes nella Rock&Roll Hall of Fame

SDA

9.11.2025 - 17:50

Cyndi Lauper durante la cerimonia al Peacock Theater di Los Angeles.
Cyndi Lauper durante la cerimonia al Peacock Theater di Los Angeles.
Keystone

Cyndi Lauper, gli Outkast, i White Stripes e i Soundgarden sono ufficialmente tra i membri della Rock and Roll Hall of Fame, il pantheon degli artisti più stimati e amati della musica. La cerimonia si è svolta sabato sera al Peacock Theater di Los Angeles.

Keystone-SDA

09.11.2025, 17:50

09.11.2025, 17:55

Lauper, che ha fatto irruzione sulla scena pop con un look punk colorato e brani contagiosi come «Girls Just Wanna Have Fun», «True Colors» e «Time After Time», è stata introdotta dal cantante dei Pink Pony Club, Chappell Roan. Per la band rock di Detroit The White Stripes, nota per «Seven Nation Army» e «Fell in Love with a Girl», il cantante Iggy Pop ha tenuto un discorso esuberante, costellato di parolacce e delle sue personali impressioni sul sound «rauco» della band.

Il cantante e chitarrista Jack White ha accettato l'invito a nome suo e della batterista Meg White, che non era presente. Ha citato una lunga lista di artisti e gruppi del settore prima di aggiungere: «Ai senzatetto, agli indifesi e ai dimenticati, diciamo sempre grazie».

Tra gli altri artisti americani inseriti nella Hall of Fame anche gli Outkast, che hanno scalato le classifiche con «Hey Ya», «Ms. Jackson» e «The Way You Move», e la band grunge di Seattle Soundgarden, che ha realizzato successi come «Black Hole Sun» e «Spoonman».

Il cantante inglese Joe Cocker, scomparso nel 2014, è stato inserito postumo per onorare la sua musica blues, celebrata in brani come «You Are So Beautiful», la sua cover di «With a Little Help from My Friends» dei Beatles e il duetto con Jennifer Warnes «Up Where We Belong», vincitore di un Grammy.

L'innovativo trio hip-hop newyorkese Salt-N-Pepa è stato insignito del Musical Influence Award per le sue hit «Let's Talk About Sex», «Push It» e «Shoop», che celebrano l'indipendenza femminile con una sessualità giocosa in un genere a predominanza maschile. Il pianista inglese Nicky Hopkins ha ricevuto il Musical Excellence Award per il suo lavoro con superstar come i Rolling Stones, gli Who, David Bowie e i Beatles.

L'evento ha visto esibizioni di Elton John, Bryan Adams, Olivia Rodrigo, Twenty One Pilots, Doja Cat, Tyler, the Creator e molti altri artisti.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Esplode un power bank in aeroporto, un uomo prende fuoco
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Il Lugano espugna Basilea! Saipi salva, Behrens punisce
Il segretario dei trasporti USA: «Il traffico aereo si ridurrà a zero»

Altre notizie

«Un momento bellissimo». Ecco com'è andata la proposta di matrimonio di Cristiano Ronaldo a Georgina

«Un momento bellissimo»Ecco com'è andata la proposta di matrimonio di Cristiano Ronaldo a Georgina

Cop30. Il principe William diventerà cittadino onorario di Rio de Janeiro

Cop30Il principe William diventerà cittadino onorario di Rio de Janeiro

La Santa Pennicanza. Cesare Cremonini pubblica «un omaggio a una musica di cui siamo orfani»

La Santa PennicanzaCesare Cremonini pubblica «un omaggio a una musica di cui siamo orfani»