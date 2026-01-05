Cynthia Erivo covermedia

Applausi in sala per la scena più intensa di «Wicked: For Good».

Cynthia Erivo esulta per la risposta.

L'attrice e cantante britannica ha raccontato con entusiasmo l'accoglienza riservata dal pubblico alla sequenza di «No Good Deed» in «Wicked: For Good», diventata rapidamente uno dei momenti più celebrati del film, capace di scatenare applausi e cori nelle sale.

Il numero musicale vede Cynthia Erivo nei panni della strega Elphaba, impegnata in una performance potente e carica di rabbia, circondata da scimmie volanti e da un apparato visivo complesso. Una scena che molti spettatori e critici hanno indicato come il vertice emotivo del film, spesso accolta da reazioni spontanee e rumorose del pubblico.

In un'intervista a Deadline, la Erivo ha ammesso che la risposta è stata per lei quasi travolgente, soprattutto considerando le paure che l'hanno accompagnata sul set. «La reazione mi ha sorpresa persino più di quanto immaginassi», ha spiegato, confessando di essere stata molto intimorita dalla responsabilità di sostenere un numero così impegnativo completamente da sola. Il timore, ha raccontato, era quello di non riuscire a rendere la scena emotivamente connessa come desiderava.

L'attrice ha anche sottolineato come, a differenza del brano «For Good», cantato insieme a Ariana Grande, «No Good Deed» fosse un'incognita totale. Non c'erano altri interpreti con cui confrontarsi né un riscontro immediato, se non quello del regista Jon M. Chu. A rendere tutto più complesso, una lunga serie di elementi tecnici: stunt, flashback, un arco emotivo molto ampio e l'esecuzione del canto sospesa su cavi.

«È come la sintesi di tutto ciò che ho imparato nei due film», ha osservato la Erivo, aggiungendo con ironia che la scena ha richiesto «molto lavoro sul respiro» e che quel giorno si è spinta davvero al limite.

Il successo del numero arriva mentre l'attrice è attualmente candidata ai Golden Globe per la sua interpretazione, confermando l'impatto di una performance che, da momento temuto, si è trasformata in uno dei passaggi più applauditi del musical cinematografico.