L'attrice e cantante britannica riceverà il Derek Malcolm Award for Innovation durante la 46ª edizione dei London Critics' Circle Film Awards. La cerimonia è in programma il 1° febbraio 2026 nella capitale inglese.

Londra rende omaggio a Cynthia Erivo. L'attrice e cantante sarà insignita di un riconoscimento speciale ai London Critics' Circle Film Awards, dove riceverà il Derek Malcolm Award for Innovation, premio che celebra la capacità di rinnovare linguaggi e immaginari del cinema contemporaneo.

Il riconoscimento verrà consegnato nel corso della 46ª edizione della cerimonia, in programma domenica 1° febbraio 2026 a Londra. Prima di lei, il Derek Malcolm Award for Innovation è stato assegnato a Zoe Saldaña e Colman Domingo.

«Sono profondamente onorata di accettare il Derek Malcolm Award for Innovation e di essere riconosciuta in questa veste dal London Film Critics' Circle, un gruppo che ammiro molto e che mi ha sostenuta per tutta la mia carriera», ha dichiarato Erivo.

«È stato un anno straordinario per il cinema, e poter portare sullo schermo Elphaba, incarnazione di una vera pioniera, è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita».

Numerose candidature

Nel corso degli anni, l'attrice britannica ha collezionato numerose candidature al Critics' Circle grazie alle sue interpretazioni in «Harriet», «Wicked», «7 sconosciuti a El Royale» e «Drift».

Attualmente è anche in corsa ai Golden Globe come miglior attrice in un film musicale o commedia per «Wicked – Parte due», in cui torna a vestire i panni della strega verde Elphaba. Sul fronte musicale, Erivo ottiene tre nomination ai Grammy Awards: due legate a «Wicked» e una per la canzone «Be Okay».

A spiegare il senso del riconoscimento è Jane Crowther, presidente del London Film Critics' Circle: «Siamo entusiasti di onorare Cynthia per il suo lavoro innovativo nel raccontare storie che illuminano, ispirano e mettono alla prova il pubblico. Sfida le aspettative nella musica, nel cinema e sul palcoscenico».

Il premio è intitolato alla memoria del leggendario critico cinematografico Derek Malcolm, scomparso nell'agosto 2023 all'età di 91 anni.

Intanto, sul fronte delle nomination di quest'anno, «One Battle After Another» di Paul Thomas Anderson guida la classifica con nove candidature, seguito dalla tragedia shakespeariana «Hamnet – Nel nome del figlio» con otto. I vincitori verranno annunciati durante la serata di gala al The May Fair Hotel, confermando Londra come uno dei centri nevralgici del cinema internazionale.