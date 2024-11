Cynthia Erivo

L'attrice britannica si prepara a incantare con un disco «eclettico» e personale, frutto di una collaborazione speciale con la sua co-star di «Wicked».

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Cynthia Erivo ha trovato grande sostegno in Ariana Grande durante la realizzazione del suo album.

Le precedenti esperienze di Cynthia in ambito discografico non erano state positive, ma le parole di Ariana l'hanno aiutata a dare una svolta.

Il nuovo album di Cynthia Erivo è ormai quasi pronto. Mostra di più

Per il suo nuovo album, Cynthia Erivo ha scelto di seguire un percorso diverso, affidandosi al supporto e ai consigli di Ariana Grande.

Dopo l'esperienza difficile del suo debutto musicale «Ch. 1 Vs. 1» nel 2021, l'attrice e cantante ha deciso di affrontare il secondo progetto con uno spirito rinnovato e la guida di una delle voci più influenti del pop.

Il consiglio di Ariana Grande

«L'esperienza di registrare un album non è andata come speravo in passato», ha confidato durante il podcast «Las Culturistas». «Era pieno di situazioni che non facevano per me. Ho avuto relazioni complicate con alcuni manager che non capivano davvero il mio mondo, e a volte la situazione è diventata tossica».

La svolta è arrivata proprio grazie ad Ariana Grande, che le ha detto: «non ti serve un manager, Cynthia. Sai già cosa vuoi. Quello che ti serve è un'etichetta giusta e un team che capisca la tua visione e ti aiuti a realizzarla».

Erivo ha raccontato come le parole della co-star abbiano acceso una nuova luce sul suo progetto musicale.

Disco è quasi pronto

Il legame tra le due artiste non si è fermato ai consigli manageriali. Cynthia ha scelto di coinvolgere Ariana in ogni fase del processo creativo. «Le inviavo le demo mentre scrivevo, ascoltava i pezzi e mi dava il suo parere. Abbiamo scambiato idee in continuazione. Mi fido del suo orecchio in modo totale, ed è stato davvero monumentale averla accanto», ha dichiarato la 37enne.

Questa collaborazione speciale è resa ancora più interessante dal fatto che le due condividono una partnership tra le loro rispettive etichette discografiche, dando vita a un progetto che fonde le influenze di entrambe.

Ora Cynthia è pronta per condividere il frutto del suo lavoro. «Stiamo aggiungendo gli ultimi tocchi», ha rivelato. «Spero che l'album sia disponibile entro l'anno prossimo».

Covermedia