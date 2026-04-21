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Il cantante affronta accuse gravissime a Los Angeles, tra omicidio di primo grado e mutilazione di cadavere: possibile pena di morte.

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D4vd è stato incriminato per omicidio in relazione alla morte di Celeste Rivas Hernandez e si è dichiarato non colpevole davanti al tribunale.

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, l'artista - il cui nome legale è David Burke - è accusato di omicidio di primo grado, atti osceni su una persona di età inferiore ai 14 anni e mutilazione di cadavere.

Il caso risale a settembre, quando il corpo smembrato della ragazza, 14 anni, è stato ritrovato nel bagagliaio dell'auto abbandonata del cantante. La giovane era stata denunciata scomparsa nel 2024, quando aveva 13 anni.

Durante l'udienza di lunedì, D4vd ha respinto tutte le accuse.

Tra le aggravanti figurano la premeditazione, il presunto movente economico e l'ipotesi di aver ucciso una testimone nell'ambito di un'indagine. Circostanze che potrebbero comportare la pena di morte, anche se i procuratori non hanno ancora chiarito se intendano richiederla.

L'indagine, inizialmente segreta, è emersa a febbraio, quando i familiari del cantante si sono opposti in un tribunale del Texas a essere chiamati a testimoniare.

Restano sconosciute le cause della morte: i dettagli dell'autopsia non sono stati resi pubblici dopo che la polizia ha ottenuto il blocco della loro diffusione.

I legali del cantante, noto per il brano «Romantic Homicide», ribadiscono la sua innocenza: «Le prove dimostreranno che David Burke non ha ucciso Celeste Rivas Hernandez e non è responsabile della sua morte».