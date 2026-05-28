Irama rappresenta quasi il contrario di quella grammatica.
Anche lui arriva dal sistema talent, dopo la vittoria ad «Amici», ma con un linguaggio molto diverso: meno performance culturale, più emotività diretta.
«Io provo a parlare alle persone attraverso le emozioni, non attraverso i personaggi», aveva spiegato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni.
Negli ultimi anni il cantante è diventato uno degli artisti più forti del pop italiano tra streaming, radio e live. Ed è probabilmente proprio questa la direzione scelta oggi da Sky: meno centralità dei giudici-evento e più focus sulla musica e sui concorrenti.
Una svolta che potrebbe riportare «X Factor» verso una dimensione più musicale e meno costruita attorno ai giudici-star.