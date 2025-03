Sean Connery, il primo interprete di James Bond aveva un accento scozzese che inizialmente non piaceva a Ian Fleming, il creatore del personaggio. KEYSTONE

Un documento interno di Amazon, trapelato al «Daily Mail», conferma che James Bond non subirà cambiamenti di genere o nazionalità. Il nuovo produttore ha rassicurato i fan preoccupati dalle possibili modifiche, confermando che l'iconico personaggio rimarrà un uomo britannico.

Anche se non in via ufficiale, il documento conferma che l'agente 007 resterà un uomo britannico.

La decisione del gigante del commercio online si inserisce nell'attuale clima politico degli Stati Uniti, dove già molte case di produzione stanno riducendo i programmi DEI per evitare campagne «anti-woke».

Il CEO di Amazon, Jeff Bezos, è un grande appassionato della spia inglese e non vede l'ora di vedere come il nuovo produttore svilupperà il marchio in futuro. Mostra di più

Un recente memorandum interno di Amazon, trapelato e pubblicato dal «Daily Mail», ha messo fine alle speculazioni su un possibile cambiamento di genere o nazionalità per James Bond.

Come riporta il sito ComingSoon, il documento, inviato a tutti i dipendenti di Amazon, sottolinea che il celebre agente segreto rimarrà un uomo britannico.

Questa notizia, sebbene non ufficiale, riflette l'importanza di mantenere l'integrità del personaggio, un aspetto caro al fondatore dell'azienda di commercio online, Jeff Bezos.

L'attuale clima politico ha influenzato la decisione

Negli ultimi tempi, il timore di un Bond «americanizzato» o trasformato in un personaggio femminile aveva preoccupato molti fan, già poco convinti del finale dell'ultimo film della saga «No time to die».

D'altra parte, nell'attuale clima politico negli Stati Uniti, dove molte case di produzione stanno riducendo i programmi di DEI (Diversità, equità e inclusione), un cambiamento radicale sembrava improbabile.

Anche se non c'è un legame diretto con la nota spia inglese, l'atmosfera generale in America ha influenzato le decisioni delle case di produzione, che temono campagne di boicottaggio «anti-woke».

«Amazon s'impegna a mantenere vivo lo spirito di Bond»

Il memorandum di Amazon afferma chiaramente: «Ci sono state molte voci erronee sul futuro di Bond. Amazon s'impegna a mantenere vivo lo spirito di Bond: ciò significa che dev'essere britannico o del Commonwealth... e deve essere maschio».

Questa dichiarazione ha rassicurato i fan preoccupati per una possibile «deriva politicamente corretta» del personaggio. Ma alcune discussioni continuano riguardo alla possibilità di un cambio di etnia, con Idris Elba spesso menzionato come candidato ideale.

Giova ricordare che l'attore di colore s'era detto entusiasta dell'interesse prima che il discorso si spostasse sul colore della sua pelle. Viste le critiche su questo punto Elba s'è dichiarato meno propenso a ipotizzare una sua candidatura per sostituire Daniel Craig.

Jeff Bezos è un grande fan del personaggio

Come cita il sito ComingSoon, una fonte ha rivelato al «Daily Mail» che Bezos è un grande appassionato di Bond e non vede l'ora di vedere come Amazon svilupperà il marchio in futuro, pur mantenendo alcuni aspetti fondamentali.

È interessante notare come l'essenza «british» del personaggio sia diventata così importante nell'era moderna, considerando che Sean Connery, il primo interprete di Bond nel 1962, che sarà il protagonista di ben sette film di 007 fino al 1983 (con un film apocrifo), aveva un accento scozzese che inizialmente non piaceva a Ian Fleming, il creatore del personaggio.

Di recente c'è stato anche un forte sostegno online per Henry Cavill ad interpretate l'agente segreto. Di fronte a un tale entusiasmo, le major di solito non rimangono indifferenti.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.