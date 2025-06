L'attrice Eliza Dushku non recita dal 2017 (foto d'archivio). KEYSTONE

Eliza Dushku, ex star di «Buffy», si laurea in counseling clinico e guarda alla psicoterapia con psichedelici: «Ho seguito una chiamata profonda».

Eliza Dushku, volto cult di «Buffy l'ammazzavampiri» nei panni di Faith, ha conseguito un master in Clinical Mental Health Counseling alla Lesley University di Cambridge.

Sul palco con lei, i figli in lacrime e il marito Peter Palandjian. Su Instagram ha scritto: «Ho lavorato per anni a una nuova versione di me. Una chiamata profonda realizzata. È un dono aiutare gli altri a raccontarsi».

L'attrice, 44 anni, ha chiuso col set nel 2017. Da allora, ha ricostruito la sua vita dopo esperienze personali complesse.

Oggi lavora nella salute mentale, con un'attenzione crescente verso la psicoterapia assistita da psichedelici – approccio clinico che prevede l'uso controllato di sostanze come MDMA o psilocibina per supportare il trattamento di traumi profondi e disturbi post-traumatici.