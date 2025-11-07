  1. Clienti privati
Da conduttore a showman Per aumentare gli ascolti Stefano De Martino segue la lezione di Gerry Scotti, ecco quale

fon

7.11.2025

Stefano De Martino sotto pressione?
Stefano De Martino sotto pressione?
Imago

Stefano De Martino punta sull'effetto Gerry Scotti? «Affari Tuoi» diventa un mix di gioco e varietà, tra gag e momenti virali.

Redazione blue News

07.11.2025, 09:05

07.11.2025, 09:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Anche nelle ultime serate «Affari Tuoi» di Rai 1 ha ceduto il primato Auditel a «La Ruota della Fortuna» su Canale 5.
  • Stefano De Martino sarebbe passato dallo stile misurato a un approccio più alla one man show più interattivo.
  • Ad esempio nella puntata del 3 novembre ci sono stati un balletto «sexy» con una concorrente calabrese, una gag con Herbert Ballerina e un omaggio danzato a Massimo Ranieri.
Mostra di più

La sfida del preserale resta in salita per Stefano De Martino: anche martedì «Affari Tuoi» ha ceduto il primato negli ascolti a «La Ruota della Fortuna» di Gerry Scotti su Canale 5, stando ai dati Auditel.

Il conduttore di Rai 1 segue le indicazioni dei vertici di rete, ma le strategie provate finora non hanno ribaltato il trend.

Qualcosa però si muove nello stile di conduzione. Come osserva «DiLei», De Martino – finora misurato, battute mirate e gioco lasciato «scorrere» – sta virando verso un approccio più interattivo e centrato sul frontman, più vicino al one man show che da anni caratterizza lo stile di Scotti.

La puntata di lunedì 3 novembre fa scuola: De Martino guida il ritmo senza delegare solo a Herbert Ballerina la quota comica, si lancia in un balletto sexy con una concorrente calabrese – video subito virale sui social – poi raddoppia la gag con Herbert e chiude con un omaggio da ex ballerino a Massimo Ranieri sulle note di «Se bruciasse la città».

C'è spazio anche per il racconto leggero: la dedica d'amore a Eugenio, concorrente marchigiano ribattezzato «Gigi Marzullo» per la chioma iconica, sigilla un impianto più spettacolare.

Resta da capire, sottolinea sempre «DiLei», se il nuovo piglio basterà a ridurre il gap Auditel con la Ruota.

