Per aumentare gli ascolti Stefano De Martino segue la lezione di Gerry Scotti, ecco quale

La sfida del preserale resta in salita per Stefano De Martino: anche martedì «Affari Tuoi» ha ceduto il primato negli ascolti a «La Ruota della Fortuna» di Gerry Scotti su Canale 5, stando ai dati Auditel.
Il conduttore di Rai 1 segue le indicazioni dei vertici di rete, ma le strategie provate finora non hanno ribaltato il trend.
Qualcosa però si muove nello stile di conduzione. Come osserva «DiLei», De Martino – finora misurato, battute mirate e gioco lasciato «scorrere» – sta virando verso un approccio più interattivo e centrato sul frontman, più vicino al one man show che da anni caratterizza lo stile di Scotti.
La puntata di lunedì 3 novembre fa scuola: De Martino guida il ritmo senza delegare solo a Herbert Ballerina la quota comica, si lancia in un balletto sexy con una concorrente calabrese – video subito virale sui social – poi raddoppia la gag con Herbert e chiude con un omaggio da ex ballerino a Massimo Ranieri sulle note di «Se bruciasse la città».
C'è spazio anche per il racconto leggero: la dedica d'amore a Eugenio, concorrente marchigiano ribattezzato «Gigi Marzullo» per la chioma iconica, sigilla un impianto più spettacolare.
Resta da capire, sottolinea sempre «DiLei», se il nuovo piglio basterà a ridurre il gap Auditel con la Ruota.