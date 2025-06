Sydney Sweeney

L'attrice ha affrontato una trasformazione fisica radicale per interpretare la leggendaria pugile nel biopic targato Netflix.

Sydney Sweeney ha messo su oltre 13 chili, sottoponendosi a tre mesi e mezzo di allenamento intensivo per interpretare la campionessa di boxe Christy Martin in un biopic di prossima uscita.

Nonostante un'agenda fitta di impegni, la star di «Anyone But You» ha trovato il tempo per allenarsi quattro ore al giorno, seguendo un regime rigoroso di dieta e sport.

«L'ho adorato», ha raccontato a W Magazine. «Sono entrata nel progetto per interpretare Christy e ho avuto circa tre mesi e mezzo di allenamento. Ho iniziato a mangiare di più. Facevo pesi al mattino per un'ora, kickboxing a metà giornata per due ore e ancora pesi la sera per un'ora».

Lenti a contatto marroni e una parrucca mullet castana

L'attrice 27enne ha anche indossato lenti a contatto marroni e una parrucca mullet castana per avvicinarsi all'aspetto della vera Christy Martin.

Durante l'intervista ha descritto come il suo corpo sia cambiato radicalmente nel corso della preparazione: «Il mio corpo era completamente diverso. Non entravo più nei miei vestiti. Di solito porto una taglia 23 in jeans, ma ero arrivata a una 27. Il seno è aumentato. Il sedere era gigantesco. È stato assurdo! Ma incredibile: ero fortissima, una forza della natura».

David Michôd, regista e co-sceneggiatore del film, ha lodato l'impegno dell'attrice: «Si è allenata come una pazza. Arrivava ogni giorno sul set con un atteggiamento positivo e pronta a dare tutto, nonostante la fatica».

Come se non bastasse, la protagonista di «Euphoria» ha dovuto perdere il peso acquisito nel giro di sole sette settimane dopo le riprese, per prepararsi a un nuovo progetto.

Sydney Sweeney sarà prossimamente nel thriller «Echo Valley», accanto a Julianne Moore, Fiona Shaw e Kyle MacLachlan. Il film debutterà su Apple TV+ venerdì.