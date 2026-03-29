Shaila Gatta. IMAGO/ABACAPRESS

Alvise Rigo archivia la relazione con Elisabetta Canalis e si mostra già accanto a Shaila Gatta: tra paparazzate e gossip, la ballerina rompe il silenzio.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Finisce la storia tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis, e lui avrebbe già voltato pagina con Shaila Gatta.

I due sono stati paparazzati insieme a Milano, con un bacio che conferma la frequentazione.

Shaila ammette il disagio per l’esposizione mediatica e risponde alle prime critiche. Mostra di più

La storia tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis è finita. Nonostante sembrasse procedere senza particolari scossoni - al netto di qualche difficoltà - la relazione non ha retto.

L'attore però non è rimasto a lungo single: oggi al suo fianco ci sarebbe Shaila Gatta, finita subito sotto i riflettori e alle prese con le prime critiche.

La ballerina è stata ospite nel programma «La volta buona», dove era intervenuta per presentare il suo libro «Fuori Onda». Durante l'intervista, Caterina Balivo ha mostrato alcune foto inedite pubblicate dal settimanale «Oggi», in cui Shaila e Rigo vengono ritratti insieme per le strade di Milano.

Tra sorrisi e momenti di quotidianità, uno scatto in particolare - un bacio - sembra confermare senza dubbi la loro frequentazione.

«Mi sento in imbarazzo, sono molto vulnerabile alla pressione mediatica»

Un'esposizione mediatica che però Gatta fatica a gestire. «Mi sento in imbarazzo, sono molto vulnerabile alla pressione mediatica e non mi aspettavo di finire al centro del gossip», ha ammesso a «Oggi».

Dopo un periodo personale complicato, ha spiegato di preferire mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori. «Era la prima volta che uscivamo insieme e mi sono ritrovata subito paparazzata. Ci stiamo conoscendo», ha aggiunto.

La ballerina non ha nascosto il disagio, mostrando una certa sincerità. D'altronde, l’attenzione è inevitabile: Rigo arriva da una relazione molto mediatica con Elisabetta Canalis, tra le showgirl più note d'Italia. E questo contribuisce ad alimentare il gossip attorno alla nuova coppia.

Non sono mancate nemmeno le frecciate. In studio, Giancarlo Magalli ha commentato in modo pungente, ma Shaila ha replicato senza esitazioni: «Sempre viva la Gatta, soprattutto a 30 anni».

Ora resta da vedere se i due riusciranno a vivere la loro conoscenza lontano dalle pressioni esterne, anche se - come ha detto lei stessa - fa tutto parte del gioco.