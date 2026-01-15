Adrien Brody

Per la prima volta insieme sul palcoscenico di Broadway, Adrien Brody e Tessa Thompson debuttano con un intenso dramma ispirato a una storia vera. La prima è fissata per il 15 aprile 2026 al James Earl Jones Theatre.

l grande cinema incontra il teatro di Broadway.

Adrien Brody e Tessa Thompson sono pronti a fare il loro debutto sui palcoscenici newyorkesi con «The Fear of 13», spettacolo teatrale che approda a Broadway dopo il successo londinese.

L'annuncio è arrivato dai produttori, che hanno confermato il ritorno di Brody nel ruolo di Nick Yarris, l'uomo che ha trascorso oltre 20 anni nel braccio della morte per un omicidio che ha sempre dichiarato di non aver commesso.

L'attore, due volte premio Oscar, aveva già interpretato Yarris nella prima messa in scena londinese alla fine del 2024, performance che gli è valsa una candidatura come miglior attore ai Laurence Olivier Awards 2025.

Accanto a lui, Thompson interpreterà Jackie, una volontaria del carcere che ascolta il racconto della vita di Nick. Un dialogo che, man mano, si trasforma in qualcosa di più profondo.

Tra toni devastanti e umorismo nero

«Con l'intensificarsi delle conversazioni tra Nick e Jackie, il confine tra testimone e partecipe si fa sempre più sottile, costringendo entrambi a confrontarsi con ciò che la giustizia richiede, con ciò che la fede impone e con la distanza pericolosa tra la vera libertà e l'illusione dell'autodeterminazione», si legge nella presentazione ufficiale dello spettacolo.

«The Fear of 13» è scritto da Lindsey Ferrentino, diretto da David Cromer e tratto dall'omonimo documentario del 2015 realizzato da David Sington. Una storia che alterna toni devastanti a momenti di umorismo nero, fino a diventare, secondo la produzione, «un'esplorazione potente di verità e fiducia, coscienza e connessione».

Il progetto ha anche una forte dimensione civile. I produttori hanno annunciato una partnership con l'Innocence Project, organizzazione impegnata nella liberazione degli innocenti, nella prevenzione delle condanne ingiuste e nella costruzione di un sistema giudiziario più equo e umano.

Le anteprime inizieranno il 19 marzo 2026, mentre la prima ufficiale è fissata per il 15 aprile al James Earl Jones Theatre. I biglietti saranno messi in vendita dal 23 gennaio. Un debutto attesissimo che segna un nuovo capitolo nelle carriere di due star del cinema, ora pronte a misurarsi con la prova più esigente: il palcoscenico dal vivo.