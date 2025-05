Da Met Gala a Cannes è iniziata la sfilata prémaman di Rihanna

Rihanna - la sfilata di moda in gravidanza è iniziata! Il 19 maggio a Cannes, Rihanna ha optato per un abito blu luminoso e femminile nello spirito del glamour dell'anno 2000. Immagine: KEYSTONE Lungo, aderente e asimmetrico, l'abito drappeggiato si allacciava lateralmente per rivelare tagli sul ventre e sui fianchi, per un look sensuale e moderno al tempo stesso. Immagine: KEYSTONE In perfetta sintonia, la star barbadiana ha indossato le décolleté della stessa tonalità, firmate Amina Muaddi. Immagine: KEYSTONE Ha annunciato la sua gravidanza con il botto, indossando un outfit stravagante al Met Gala, probabilmente l'evento di moda più emozionante dell'anno. Per l'evento, incentrato sulla moda maschile e sulla storia del dandismo nero, ha indossato una creazione di Marc Jacobs: una gonna sartoriale a righe nere e una giacca di lana tagliata, sotto la quale un bustier a rete metteva perfettamente in evidenza il pancione. Immagine: KEYSTONE Né l'enorme cappello né la cravatta di raso a pois hanno distolto l'attenzione dalla lieta notizia, sottilmente messa in scena sotto il bustier. Immagine: KEYSTONE Rihanna - la sfilata di moda in gravidanza è iniziata! Il 19 maggio a Cannes, Rihanna ha optato per un abito blu luminoso e femminile nello spirito del glamour dell'anno 2000. Immagine: KEYSTONE Lungo, aderente e asimmetrico, l'abito drappeggiato si allacciava lateralmente per rivelare tagli sul ventre e sui fianchi, per un look sensuale e moderno al tempo stesso. Immagine: KEYSTONE In perfetta sintonia, la star barbadiana ha indossato le décolleté della stessa tonalità, firmate Amina Muaddi. Immagine: KEYSTONE Ha annunciato la sua gravidanza con il botto, indossando un outfit stravagante al Met Gala, probabilmente l'evento di moda più emozionante dell'anno. Per l'evento, incentrato sulla moda maschile e sulla storia del dandismo nero, ha indossato una creazione di Marc Jacobs: una gonna sartoriale a righe nere e una giacca di lana tagliata, sotto la quale un bustier a rete metteva perfettamente in evidenza il pancione. Immagine: KEYSTONE Né l'enorme cappello né la cravatta di raso a pois hanno distolto l'attenzione dalla lieta notizia, sottilmente messa in scena sotto il bustier. Immagine: KEYSTONE

Rihanna, che a maggio ha svelato il suo segreto più bello, ora non ha più nulla da nascondere. E non è certo il suo pancino a scomparire sotto gli abiti larghi, anzi. A Cannes, il 19 maggio, l'ha sfoggiato con orgoglio in un abito con tagli, rivelando elegantemente un po' di pelle.

Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Rihanna aveva annunciato la sua gravidanza con il botto, con un vestito stravagante, al Met Gala, l'imperdibile evento di moda, senza dubbio il più emozionante dell'anno.

Per la serata, incentrata sulla moda maschile e sulla storia del dandismo nero, ha indossato una creazione di Marc Jacobs: una gonna sartoriale a righe nere e una giacca di lana tagliata, sotto la quale un bustier a rete sottolineava perfettamente il pancione.

Né l'enorme cappello né la cravatta di raso a pois hanno distratto l'attenzione dalla lieta notizia, messa in scena in modo sottile dal corpetto.

Uno spirito glamour degli anni 2000

E il 19 maggio a Cannes, la cantante ha optato per un outfit femminile in un blu luminoso, nello spirito del glamour degli anni 2000.

Lungo, aderente e asimmetrico, l'abito drappeggiato è stato annodato lateralmente, rivelando tagli sul ventre e sui fianchi per un look sensuale e moderno. La star barbadiana ha indossato delle décolleté della stessa tonalità, firmate Amina Muaddi.

Al suo arrivo era accompagnata da A$ap Rocky, e nonostante la pioggia Rihanna ha subito portato il sole sulla Croisette, facendo un'apparizione molto visibile, soprattutto perché non calcava il tappeto rosso di Cannes da sette anni.

I suoi primi outfit sono stati promettenti... e hanno preannunciato, per la terza volta, una sfilata di look iconici per la gravidanza.