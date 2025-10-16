  1. Clienti privati
«Inviti impossibili» Da Michelle Obama a Fazio: i sogni di Milly Carlucci per «Ballando con le stelle»

16.10.2025 - 16:30

La conduttrice racconta i suoi «inviti impossibili» e anticipa i progetti che la attendono in Rai.

Altro che vip italiani: Milly Carlucci punta alle star mondiali. Lo rivela durante il programma «Che Tempo che Fa», raccontando di aver scritto a Michelle Obama per invitarla a «Ballando con le stelle».

«Le ho scritto una mail, ma non mi ha mai risposto», sorride. Nella lista dei tentativi anche Bill Clinton, che avrebbe declinato l’invito tramite il suo staff.

La 70enne ha poi ricordato le origini del suo programma: «Era il 2004, ero in Inghilterra e vidi un format in cui i professionisti insegnavano a ballare. Pensai subito che potevamo farlo anche noi». Da quella intuizione è nato uno degli show più longevi e amati della Rai.

Oggi Milly guarda avanti e confessa un altro sogno: convincere Fabio Fazio a partecipare. «Sarebbe un colpo di scena incredibile», ha ammesso. Il conduttore, con la sua consueta ironia, ha tagliato corto: «Mi piacerebbe tantissimo, ma non è per me. Sono andato in discoteca meno di dieci volte».

Oltre alla nuova edizione di «Ballando», la Carlucci è impegnata nello spin-off «Sognando... Ballando con le stelle» e nello sviluppo di nuovi format per Rai 1.

