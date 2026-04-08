  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo 18 anni Da naufraga a presentatrice: Belen Rodriguez in una nuova veste all'«Isola dei Famosi»

ai-scrape

8.4.2026 - 06:00

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez
archivio KEYSTONE

Il popolare reality televisivo si appresta ad affrontare diversi cambiamenti per l'edizione di quest'anno: una nuova conduttrice, un nuovo format e una nuova location. Ecco tutte le novità.

Sara Matasci

08.04.2026, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La prossima edizione de «L'Isola dei Famosi» potrebbe affrontare diverse trasformazioni significative.
  • Prima di tutto, potrebbe abbandonare la formula della diretta per adottare un formato registrato.
  • Anche la location subirebbe una modifica importante: il programma lascerebbe l'Honduras per trasferirsi nelle Filippine e la messa in onda avverrebbe in autunno su Canale 5.
  • Infine, ci sarebbe una nuova presentatrice: Mediaset starebbe pensando di affidare la conduzione del programma a Belen Rodriguez.
  • L'argentina era già stata protagonista del reality 18 anni fa, nel 2008, quando era una delle naufraghe.
Mostra di più

«L'Isola dei Famosi» potrebbe affrontare diverse trasformazioni significative. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta su «Vanity Fair», la prossima edizione del popolare reality televisivo potrebbe abbandonare la formula della diretta per adottare un formato registrato.

Questo cambiamento avvicinerebbe la trasmissione a stilemi di programmi come «Pechino Express» o «Temptation Island».

Anche la location subirebbe una modifica importante: il programma lascerebbe l'Honduras per trasferirsi nelle Filippine e la messa in onda avverrebbe in autunno su Canale 5.

Una nuova conduttrice per il reality

Ma non sarebbero le uniche, importanti, novità. Al centro delle indiscrezioni figura anche il nome di Belen Rodriguez. Mediaset starebbe infatti valutando l'intrattenitrice argentina come possibile conduttrice della prossima edizione.

Si tratterebbe di un ritorno significativo per la 41enne: la showgirl si riavvicinerebbe infatti all'azienda di Cologno Monzese dopo tre anni di assenza.

La sua recente partecipazione ad «Amici di Maria De Filippi», come riporta «CinemaSerieTV», potrebbe essere stata un primo segnale: un'apparizione che avrebbe anticipato un rientro permanente nel palinsesto televisivo.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali. 

Un cerchio che si chiude dopo 18 anni

Il nome della Rodriguez circola comunque con insistenza tra le opzioni allo studio. La scelta risponderebbe a un'esigenza precisa. Mediaset punterebbe su un volto riconoscibile e già legato al format. Inoltre l'argentina possiede esperienza televisiva consolidata e un forte richiamo mediatico.

Un eventuale incarico come conduttrice chiuderebbe inoltre un cerchio: sono infatti passati 18 anni dalla sesta edizione dell'«Isola dei Famosi», ossia quella del 2008, nella quale Belen partecipò come naufraga. Allora aveva solo 24 anni e il programma era condotto da Simona Ventura ed era diffuso da Rai 2.

Quella partecipazione lanciò definitivamente Belen nel panorama televisivo italiano. L'edizione registrò una media di circa 5 milioni di telespettatori e lo share superò il 22%. Ricordiamo che in quell'occasione la Rodriguez conquistò il pubblico e contribuì al successo della trasmissione.

La sua esperienza fu anche particolarmente discussa. Allora era infatti fidanzata con Marco Borriello, ma fece parlare di sé per il flirt avuto con Rossano Rubicondi.

La famiglia Rodriguez e l'Isola

Il legame tra la famiglia Rodriguez e il programma è profondo. Dopo l'esperienza di Belen nel 2008, anche sua sorella Cecilia partecipò come naufraga nel 2015. Anni dopo toccò al padre Gustavo e al fratello Jeremias. I due affrontarono insieme l'avventura in Honduras.

Anche Stefano De Martino, allora marito di Belen, fu coinvolto nel programma. Nel 2018 partì come inviato dell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi, nella quale c'erano tra i concorrenti anche Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia. Pure Ignazio Moser, cognato di Belen, è stato naufrago della trasmissione.

I più letti

Fanno sesso in spiaggia in pieno giorno a Rimini davanti agli occhi dei numerosi presenti
Cosa è successo a Heidi Scheuerle? Ecco il ricordo dei testimoni dell'epoca
La celebrazione di Pasqua alla Casa Bianca è stata una pagliacciata
L'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg
Camihawke conferma la sua storia con Tananai: ecco la loro prima foto insieme

Le ultime su Belen Rodriguez

Indiscrezioni. Belen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina

IndiscrezioniBelen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina

Esame di lingua. Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»

Esame di linguaBelen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»

La confessione. Belen Rodriguez: «Ho passato gli anni più difficili della mia vita»

La confessioneBelen Rodriguez: «Ho passato gli anni più difficili della mia vita»

Altre notizie

Al via anche la convivenza. Camihawke conferma la sua storia con Tananai: ecco la loro prima foto insieme

Al via anche la convivenzaCamihawke conferma la sua storia con Tananai: ecco la loro prima foto insieme

Programma rinnovato. Camila Raznovich e «Il Borgo dei Borghi»: la sfida si decide fuori dallo schermo

Programma rinnovatoCamila Raznovich e «Il Borgo dei Borghi»: la sfida si decide fuori dallo schermo

Non potrà esibirsi. Il Regno Unito nega il visto al rapper Kanye West, ecco perché

Non potrà esibirsiIl Regno Unito nega il visto al rapper Kanye West, ecco perché