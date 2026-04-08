Belen Rodriguez archivio KEYSTONE

Il popolare reality televisivo si appresta ad affrontare diversi cambiamenti per l'edizione di quest'anno: una nuova conduttrice, un nuovo format e una nuova location. Ecco tutte le novità.

Hai fretta? blue News riassume per te La prossima edizione de «L'Isola dei Famosi» potrebbe affrontare diverse trasformazioni significative.

Prima di tutto, potrebbe abbandonare la formula della diretta per adottare un formato registrato.

Anche la location subirebbe una modifica importante: il programma lascerebbe l'Honduras per trasferirsi nelle Filippine e la messa in onda avverrebbe in autunno su Canale 5.

Infine, ci sarebbe una nuova presentatrice: Mediaset starebbe pensando di affidare la conduzione del programma a Belen Rodriguez.

L'argentina era già stata protagonista del reality 18 anni fa, nel 2008, quando era una delle naufraghe. Mostra di più

«L'Isola dei Famosi» potrebbe affrontare diverse trasformazioni significative. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta su «Vanity Fair», la prossima edizione del popolare reality televisivo potrebbe abbandonare la formula della diretta per adottare un formato registrato.

Questo cambiamento avvicinerebbe la trasmissione a stilemi di programmi come «Pechino Express» o «Temptation Island».

Anche la location subirebbe una modifica importante: il programma lascerebbe l'Honduras per trasferirsi nelle Filippine e la messa in onda avverrebbe in autunno su Canale 5.

Una nuova conduttrice per il reality

Ma non sarebbero le uniche, importanti, novità. Al centro delle indiscrezioni figura anche il nome di Belen Rodriguez. Mediaset starebbe infatti valutando l'intrattenitrice argentina come possibile conduttrice della prossima edizione.

Si tratterebbe di un ritorno significativo per la 41enne: la showgirl si riavvicinerebbe infatti all'azienda di Cologno Monzese dopo tre anni di assenza.

La sua recente partecipazione ad «Amici di Maria De Filippi», come riporta «CinemaSerieTV», potrebbe essere stata un primo segnale: un'apparizione che avrebbe anticipato un rientro permanente nel palinsesto televisivo.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali.

Un cerchio che si chiude dopo 18 anni

Il nome della Rodriguez circola comunque con insistenza tra le opzioni allo studio. La scelta risponderebbe a un'esigenza precisa. Mediaset punterebbe su un volto riconoscibile e già legato al format. Inoltre l'argentina possiede esperienza televisiva consolidata e un forte richiamo mediatico.

Un eventuale incarico come conduttrice chiuderebbe inoltre un cerchio: sono infatti passati 18 anni dalla sesta edizione dell'«Isola dei Famosi», ossia quella del 2008, nella quale Belen partecipò come naufraga. Allora aveva solo 24 anni e il programma era condotto da Simona Ventura ed era diffuso da Rai 2.

Quella partecipazione lanciò definitivamente Belen nel panorama televisivo italiano. L'edizione registrò una media di circa 5 milioni di telespettatori e lo share superò il 22%. Ricordiamo che in quell'occasione la Rodriguez conquistò il pubblico e contribuì al successo della trasmissione.

La sua esperienza fu anche particolarmente discussa. Allora era infatti fidanzata con Marco Borriello, ma fece parlare di sé per il flirt avuto con Rossano Rubicondi.

La famiglia Rodriguez e l'Isola

Il legame tra la famiglia Rodriguez e il programma è profondo. Dopo l'esperienza di Belen nel 2008, anche sua sorella Cecilia partecipò come naufraga nel 2015. Anni dopo toccò al padre Gustavo e al fratello Jeremias. I due affrontarono insieme l'avventura in Honduras.

Anche Stefano De Martino, allora marito di Belen, fu coinvolto nel programma. Nel 2018 partì come inviato dell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi, nella quale c'erano tra i concorrenti anche Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia. Pure Ignazio Moser, cognato di Belen, è stato naufrago della trasmissione.