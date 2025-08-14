Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes

Suri Noelle con uno stile molto casual. Imago

Suri Cruise, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, ha vissuto una notevole evoluzione stilistica, passando da bambina alla moda a studentessa universitaria con un look più sobrio. Questo cambiamento riflette una nuova fase della sua vita.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Suri Cruise, un tempo simbolo di lusso infantile con tacchi e rossetto già a tre anni, ha abbandonato lo stile glamour per una vita più sobria dopo il divorzio dei genitori.

Oggi, con il nome Suri Noelle, studia moda alla Carnegie Mellon University e adotta un look semplice e consapevole, lontano dai riflettori.

La sua trasformazione stilistica riflette una crescita personale che l'ha portata da icona fashion infantile a giovane donna con uno stile autentico e maturo. Mostra di più

C'è stato un periodo in cui Suri Cruise era considerata una delle bambine più alla moda d'America, indossando tacchi e rossetto rosso già a tre anni. Crescendo ha scelto di abbandonare il lusso sfrenato per uno stile più semplice e adatto alla sua nuova vita universitaria.

Oggi, Suri Noelle, avendo cambiato il cognome del padre Tom, studia moda alla Carnegie Mellon University e adotta un look da «studentessa consapevole», un cambiamento significativo rispetto al suo passato.

Come affermato su «Gente», fin dai primi mesi di vita, Suri ha attirato l'attenzione per il suo guardaroba di lusso. A soli sette mesi, indossava un vestitino Giorgio Armani da 750 dollari al matrimonio dei suoi genitori.

Crescendo, il suo guardaroba è diventato sempre più impressionante, con un valore stimato di 2 milioni di dollari. Nel 2012 è stata incoronata «bambina più stilosa» dal sito britannico «Twisted Twee», superando altre giovani celebrità come Blue Ivy Carter e Willow Smith.

Un'infanzia fatta di moda

Imago Una giovanissima Suri Noelle.

Durante l'infanzia, Suri ha sperimentato con la moda in modi che pochi bambini avrebbero potuto immaginare.

A cinque anni, aveva già una routine di bellezza quotidiana con la madre, Katie Holmes, che includeva l'uso di rossetto e tacchi alti.

Nel 2013 il rosa è diventato il colore dominante nel suo guardaroba, con accessori e abiti in varie sfumature di questo colore.

Il cambiamento

Dopo il divorzio dei genitori nel 2012, Suri si è trasferita a New York, dove il suo stile ha subito una trasformazione.

Le uniformi scolastiche hanno sostituito i capi di alta moda, e il suo guardaroba è diventato più sobrio e adatto alla sua età. Questo cambiamento è stato voluto dalla madre, che desiderava un approccio più realistico alla moda per la figlia.

Oggi Suri ha trovato un equilibrio tra lo streetwear newyorkese e pezzi vintage, creando un look unico che riflette la sua personalità. All'università, lontana dai riflettori, può concentrarsi sui suoi studi di moda senza pressioni esterne.

La sua evoluzione stilistica dimostra che è possibile passare da un'infanzia sotto i riflettori a una vita più normale, trovando il proprio stile personale lungo il percorso.

