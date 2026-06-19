Un programma di puntaDa «Quarto Grado» a «Ore 14»: ecco perché la Rai ha scelto Salvo Sottile dopo l'addio di Milo Infante
Covermedia
19.6.2026 - 11:00
Il giornalista sarebbe il successore designato del conduttore passato a Mediaset. Una scelta che punta sulla continuità per uno dei programmi più cresciuti negli ultimi anni su Rai 2.
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19.06.2026, 11:00
19.06.2026, 11:17
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Salvo Sottile si prepara a raccogliere l'eredità di Milo Infante a «Ore 14».
Secondo un'anticipazione di Davide Maggio, il giornalista siciliano sarà il nuovo volto del programma pomeridiano di Rai 2 dopo l'uscita del conduttore, destinato a una nuova esperienza professionale a Mediaset.
La successione non riguarda soltanto un cambio di conduzione.
Negli ultimi anni «Ore 14» si è affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili della rete, conquistando spazio nel racconto della cronaca e dell'attualità, arrivando anche in prima serata con «Ore 14 Sera».
È probabilmente qui che va cercata la ragione della scelta.
Ha scelto la continuità
Più che un volto generalista, la Rai sembra aver individuato un professionista che da anni lega il proprio percorso televisivo a inchieste, casi giudiziari e approfondimenti di cronaca, lo stesso terreno editoriale che ha contribuito al successo del programma.
A gennaio, presentando il ritorno di «FarWest», Sottile aveva spiegato all'ANSA: «L'inchiesta resta il nostro core business, cioè la cosa principale su cui puntiamo».
Nella stessa occasione aveva parlato della volontà di proporre «un racconto della realtà più vicino alla gente».
Quelle parole oggi assumono un significato particolare.
Più che una rivoluzione, la Rai sembra aver scelto la continuità, affidando «Ore 14» a un giornalista che conosce bene il linguaggio della cronaca televisiva.