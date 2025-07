Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Temptation Island

La coppia composta da Gabriela e Giuseppe, che ha guadagnato notorietà nell'edizione 2023 del programma di Canale 5, ha recentemente celebrato il matrimonio in Campania.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che ha partecipato a Temptation Island 2023, si sono sposati il 12 luglio in Campania, dimostrando che l'amore può durare anche dopo il reality.

Il matrimonio, dallo stile classico, è stato celebrato davanti ad amici e volti noti di Mediaset, con immagini condivise anche da Verissimo.

Conosciuti fin da bambini e insieme da nove anni, Gabriela e Giuseppe - famoso per le sue gaffe - hanno superato una crisi post-programma rafforzando il loro legame. Mostra di più

Alcune coppie di Temptation Island si separano rapidamente, mentre altre resistono solo per un breve periodo dopo la fine del programma. Tuttavia, ci sono eccezioni che dimostrano il contrario, come nel caso di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che hanno recentemente coronato il loro amore con il matrimonio.

Gabriela e Giuseppe, noti per la loro partecipazione all'edizione 2023 del programma, si sono sposati il 12 luglio in Campania, la loro terra d'origine. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari, tra cui Alessia Bottiglia e Francesca Sorrentino, volti noti al pubblico di Mediaset.

Come riferisce «Cosmopolitan», durante il matrimonio la coppia ha optato per un abbigliamento classico: Giuseppe ha indossato un elegante completo blu scuro, mentre Gabriela ha scelto un abito bianco con dettagli in pizzo.

Le immagini del matrimonio sono state condivise anche sul profilo TikTok di Verissimo, dove i due avevano annunciato il loro fidanzamento.

Giuseppe il gaffeur

La coppia è ricordata non solo per la loro storia d'amore, ma anche per le gaffe di Giuseppe, che hanno divertito il pubblico. Frasi come «il passato rimaniamolo alle spalle» sono diventate iconiche.

Gabriela, estetista di 21 anni, e Giuseppe, 26 anni, che lavora nell'azienda di famiglia, si conoscono fin da bambini e stanno insieme ufficialmente da nove anni. Nonostante una breve crisi dopo il programma, il loro legame si è rafforzato, portandoli alle nozze.

