Da'vine Joy Randolph

L'eclettica attrice, in alcune occasioni, è stata costretta a rifare delle scene perché il suo modo di fumare non risultava sufficientemente convincente.

Di recente Da'Vine Joy Randolph ha dovuto prendere lezioni su come diventare un'abile fumatrice.

L'attrice è una delle interpreti di «The Holdovers», nuova commedia in cui Paul Giamatti interpreta un professore burbero costretto a rimanere nel campus della sua scuola per prendersi cura di alcuni studenti, ed è affiancato dalla cuoca capo Mary: personaggio interpretato proprio dalla Randolph, un'appassionata fumatrice.

Essendo estranea al mondo del fumo nella vita reale, per potersi esercitare prima delle riprese di «The Holdovers», la star di «The Idol» ha ricevuto due stecche di sigarette direttamente dal regista Alexander Payne.

Durante un podcast di Variety Awards Circuit, Da'Vine Joy ha ricordato: «Per Payne era fondamentale che il gesto sembrasse credibile. Lui dice che fumare racconta una storia vivida e ricca di significato. Si nota subito se non lo fai con naturalezza. E io, in realtà, non fumo affatto».

«Ma cosa ne dice di come recito?»

La protagonista di «Only Murders in the Building» ha ammesso che Payne, le ha anche chiesto di rifare qualche scena perché non era convinto del modo in cui il suo personaggio fumava. «Abbiamo rifatto alcune scene perché lui diceva: «No, non sembra autentico"». ha ricordato Da'Vine, concludendo ironicamente con un sorriso: «Ma cosa ne dice di come recito?».

Oltre all'esercizio del fumo, la Randolph ha preparato il suo personaggio collaborando con un coach dialettale per perfezionare l'accento di Boston degli anni '70 e ha creato storie di sfondo per gli abiti di Mary.

«Ho immaginato che ci fosse un negozio di beneficenza vicino alla scuola e che lei avesse risparmiato i suoi soldi per comprare lì il suo «vestito elegante"», ha spiegato riguardo all'abito indossato da Mary in una scena chiave.

Attualmente, «The Holdovers» è proiettato nei cinema degli Stati Uniti.

Covermedia