Star capaci di costruirsi anche un grande mondo produttivo, antidivi e antidive lontani dai rituali dello showbiz, interpreti europei capaci di sfondare anche dall'altra parte dell'Atlantico. È ricco e vario il parterre di attori e attrici che compiono 50 anni in questo 2026. Eccone dieci fra piccolo e grande schermo.

Reese Witherspoon

Una delle star più amate classe 1976 (nata il 22 marzo) è Reese Witherspoon, vincitrice di una trentina di premi fra i quali un Oscar, centrato alla prima candidatura, con «Quando l'amore brucia l'anima – Walk the Line» (2006), dove interpreta la musicista June Carter Cash.

Diventa anche produttrice a 29 anni, puntando su storie di donne per cinema e TV, da «Gone Girl» a «Big Little Lies» fino a «The Morning Show», ed è fra le personalità più influenti a Hollywood, con un patrimonio netto di oltre 400 milioni di dollari.

Cillian Murphy

Cinquanta candeline anche per Cillian Murphy (nato il 25 maggio), attore geniale, legatissimo alla vita famigliare nella natia Irlanda. Sa mettere in luce come pochi le inquietudini dei suoi personaggi.

Dal gangster Tommy Shelby nella serie «Peaky Blinders» (2013-2022), di ritorno nel 2026 con un film, «Peaky Blinders: The Immortal Man», ai ruoli per Christopher Nolan nella trilogia di «Batman», «Inception», «Dunkirk», fino ad «Oppenheimer» che gli fa vincere l'Oscar.

Audrey Tautou

È diventata un'incarnazione del sogno con «Il favoloso mondo di Amélie» (2001) di Jean-Pierre Jeunet: la francese Audrey Tautou (nata il 9 agosto), ha saputo unire le grandi produzioni internazionali, come «Il codice da Vinci» di Ron Howard ai ritratti per registi come Alain Resnais («Mai sulla bocca») e Anne Fontaine («Coco Avant Chanel»).

Dal 2020 è in una pausa (non totale) dai set per dedicarsi alla figlia adottiva, alla fotografia e alla scrittura.

Ryan Reynolds

Si è presto acclimatato a Hollywood, con tanto di mogli attrici, prima Scarlett Johansson e poi Blake Lively, e tanti investimenti extracinematografici, il canadese Ryan Reynolds.

Nato il 23 ottobre, debutta da teenager in tv e rivela il suo talento soprattutto in commedia (fra le più riuscite «Ricatto d'amore» con Sandra Bullock). Ritorna spesso supereroe, dal flop di «Lanterna verde» ai trionfi di «Deadpool».

Rashida Jones

Inclusa tra le 100 persone più influenti del 2025 da «Time», Rashida Jones (nata il 25 febbraio) è figlia del compositore e produttore Quincy Jones e dell'attrice Peggy Lipton.

Lanciata da serie come «Boston Public», «The Office» e «Parks and Recreation», è entrata recentemente anche nei mondi distopici di «Silo» e «Black Mirror». Coautrice del soggetto di «Toy Story 4», ha vinto un Grammy come coregista di «Quincy» (2018), documentario sul padre.

Benedict Cumberbatch

Il londinese Benedict Cumberbatch (nato il 19 luglio), lontanamente imparentato con Riccardo III, ha i successi iniziali in scena e arriva alla prima grande popolarità grazie alla serie «Sherlock», con una versione contemporanea del grande detective.

Candidato all'Oscar nel 2015 per «The Imitation Game» di Morten Tyldum e nel 2022 per «Il potere del cane» di Jane Campion dà la stessa intensità anche a ruoli pop come il «Dottor Strange».

Diane Kruger

La tedesca Diane Kruger (nata il 15 luglio), dopo il debutto da adolescente come modella studia recitazione a Parigi. Nel 2004 approda a Hollywood, per dare volto a Elena di Troia in «Troy» di Wolfgang Petersen.

Tra i suoi ruoli che lasciano il segno, quello della star tedesca, spia degli alleati Bridget von Hammersmark in «Bastardi senza gloria» di Quentin Tarantino e una mamma in cerca di giustizia/vendetta in «Oltre la notte» di Fatih Akin.

Colin Farrell

È stato «E.T.» a far innamorare del cinema l'irlandese Colin Farrell (nato il 31 maggio) che qualche anno dopo l'esordio viene chiamato proprio da Steven Spielberg per «Minority Report» (2002).

Passa costantemente dai film d'autore ai blockbuster, regalando tante straordinarie performance, diretto da autori come Martin McDonagh («In Bruges», «Gli spiriti dell'isola») o Yorgos Lanthimos («The Lobster», «Il sacrificio del cervo sacro»), fino alla miniserie «The Penguin» sull'iconico nemico di Batman.

Keri Russell

La californiana Keri Russell (nata il 23 marzo) debutta in TV a 15 anni nel Mickey Mouse Club, ma il ruolo che le cambia la vita arriva a 22 anni, con «Felicity», la serie «dramedy» di J.J Abrams e Matt Reeves.

Sul piccolo schermo trova i personaggi più interessanti, come in «The Americans» (2013-2018), su due spie «dormienti» sovietiche negli USA: un set galeotto per lei e Matthew Rhys. Torna tra i complotti per «The Diplomat», attuale grande successo su Netflix.

Alexander Skarsgard

Tappa dei 50 anche per lo svedese Alexander Skarsgard (nato il 25 agosto) che ha seguito, come poi i fratelli Bill, Gustaf e Valter, la strada sui set di papà Stellan. Debutta a otto anni e arriva a Hollywood da 30enne.

Conquista il pubblico con personaggi apparentemente controllati che nascondono un mondo oscuro, dal vampiro nella serie «True Blood» a «Melancholia» di Lars Von Trier, dal marito violento di «Big Little Lies» e al CEO di «Succession».