Willem Dafoe

Willem Dafoe debutta alla guida del Festival Internazionale del Teatro di Venezia con un cartellone che intreccia biografia e visione artistica. Leone d'oro a Elizabeth LeCompte, madre di suo figlio, e spazio a grandi nomi e nuove voci della scena mondiale.

Covermedia Covermedia

Tra maggio e ottobre, Venezia si trasforma in un grande laboratorio dello spettacolo dal vivo.

Oltre al 53° Festival Internazionale del Teatro, in programma dal 31 maggio al 15 giugno, la Biennale ospiterà anche il 19° Festival Internazionale di Danza Contemporanea (17 luglio – 2 agosto), diretto da Sir Wayne McGregor, e il 69° Festival Internazionale di Musica Contemporanea (11-25 ottobre), firmato da Caterina Barbieri.

Ma è Willem Dafoe, al suo debutto come direttore artistico della sezione teatro, a catalizzare l'attenzione. Il celebre attore, 69 anni, quattro volte candidato all'Oscar e vincitore della Coppa Volpi nel 2018, apre la sua Biennale con un titolo manifesto: «Theatre is Body – Body is Poetry». Una dichiarazione di intenti che mette il corpo al centro dell'atto teatrale, come spazio di trasformazione e verità.

«La gente mi conosce per i film, ma io vengo dal teatro», ha dichiarato Dafoe durante la presentazione del programma. Un percorso che parte negli anni Settanta con il Wooster Group di New York, sotto la guida di Richard Schechner, e passa attraverso nomi come Robert Wilson, Romeo Castellucci e Richard Foreman, cui l'attore renderà omaggio in scena con un esperimento performativo insieme a Simonetta Solder.

Il cuore biografico del festival è l'omaggio a Elizabeth LeCompte, fondatrice del Wooster Group, regista visionaria e compagna di Dafoe per 27 anni, madre del loro unico figlio. A lei va il Leone d'oro alla carriera. Aprirà la rassegna con «Symphony of Rats», capolavoro firmato da Foreman, replicato anche il 1° giugno. Il Leone d'argento sarà invece consegnato all'attrice svizzera Ursina Lardi, protagonista de «La veggente», per la regia di Milo Rau (12 e 13 giugno).

Ma il programma si apre anche al presente e al futuro. «Sono entusiasta di portare a Venezia artisti con cui ho lavorato e che ammiro profondamente», ha spiegato Dafoe, citando Ostermeier, Rau, Bob Holman, Thomas Richards, l'Odin Teatret. Tra le nuove scoperte, Davide Iodice – «Mi sono commosso dal primo all'ultimo istante vedendo il suo Pinocchioa Napoli» – e i giovani emergenti come Princess Bangura, Anthony Nikolchev e Yana Eva Thönnes.

Sul palco veneziano saliranno anche il collettivo Industria Indipendente, il clown svizzero Gardi Hutter, l'ensemble turco Istanbul Historical Turkish Music Ensemble e la musicista Daniela Pes. Una mescolanza di voci, culture, linguaggi e corpi che rispecchia la visione di Dafoe: il teatro come luogo di confine e di ascolto.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale della Biennale: www.labiennale.org.