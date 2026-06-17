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L'attrice premio Oscar ricoprirà per l'anno accademico 2026-2027 una delle più prestigiose cattedre ospiti dedicate al teatro contemporaneo.

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Cate Blanchett si prepara a una nuova sfida lontano dal set.

L'attrice australiana è stata nominata professoressa ospite di teatro contemporaneo al St Catherine's College dell'Università di Oxford, nell'ambito della cattedra intitolata al produttore teatrale Cameron Mackintosh.

Durante l'anno accademico 2026-2027 prenderà parte a incontri, lezioni e attività dedicate agli studenti e alla comunità universitaria.

«L'arte abbatte i confini della nostra immaginazione e pone domande che sfidano il modo in cui osserviamo la realtà», ha dichiarato Blanchett. «Questa nomina rappresenta un'opportunità entusiasmante per confrontarmi direttamente con una nuova generazione di pensatori e creativi».

L'attrice segue le orme di personalità che hanno già ricoperto lo stesso incarico, tra cui Stephen Sondheim, Ian McKellen, Arthur Miller, Meera Syal, Tom Stoppard, Adjoa Andoh e Stephen Fry.

La cattedra è stata istituita nel 1990 dal produttore teatrale Cameron Mackintosh con l'obiettivo di mettere in contatto figure di rilievo internazionale del teatro, del cinema e delle arti performative con gli studenti di Oxford.

Blanchett e il marito Andrew Upton hanno inoltre guidato la Sydney Theatre Company come direttori artistici dal 2008 al 2013.

La star, oggi residente nel Regno Unito, continua a mantenere un forte legame con il palcoscenico. Lo scorso anno ha recitato in una nuova produzione de «The Seagull» e ad agosto tornerà a teatro a Londra con il nuovo spettacolo «Electra/Persona».