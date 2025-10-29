Camilla Boniardi in arte Camihawke. Imago

Sebbene non si siano mai mostrati insieme pubblicamente, si vocifera che la relazione tra Tananai e Camihawke stia progredendo. Il cantante e la creator potrebbero aver ufficializzato il loro legame.

Redazione blue News

Secondo quanto riportato da «Leggo», Tananai e Camihawke potrebbero aver compiuto un passo significativo nella loro relazione. Nonostante la loro decisione di mantenere la storia lontana dai riflettori, si dice che il cantante e la creator abbiano ufficializzato il loro fidanzamento.

«Dagospia» ha rivelato nella sua rubrica di gossip che il cantautore milanese e Camihawke, il cui vero nome è Camilla Boniardi, si sarebbero fidanzati ufficialmente, suggellando il momento con un anello.

Dopo la fine della sua relazione con Sara Marino, l'artista avrebbe presentato la nuova fiamma alla sua famiglia, segnando un importante passo avanti nella loro storia. Questo evento sarebbe avvenuto poco dopo che Camihawke è stata vista al concerto di Tananai all'Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Al momento la notizia non ha ricevuto conferme ufficiali e sui social network non ci sono stati indizi riguardo all'anello. Camihawke potrebbe aver scelto di non mostrare il gioiello per mantenere la privacy.

Camihawke: «Capisco la curiosità e l'accetto, però...»

In un'intervista a «Fanpage», Camilla ha espresso il desiderio di proteggere alcuni aspetti della sua vita privata, affermando: «Capisco la curiosità e l'accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto la mia vita, ora voglio provare a vivere qualcosa più nel privato».

Ha inoltre descritto il suo attuale stato d'animo come un «momento felice».