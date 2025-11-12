Dakota Fanning

Le due attrici, amatissime a Hollywood, recitano insieme nell'adattamento cinematografico del romanzo «The Nightingale» di Kristin Hannah.

Dopo anni di percorsi professionali distinti, Dakota ed Elle Fanning condivideranno lo schermo per la prima volta.

Le sorelle hollywoodiane interpreteranno due protagoniste nell'adattamento cinematografico di «The Nightingale», romanzo di Kristin Hannah, atteso nelle sale a febbraio 2027.

«Abbiamo già dimostrato di essere persone diverse»

In un'intervista rilasciata a «Byrdie», Dakota, 31 anni, ha raccontato come lei e la sorella minore abbiano imparato a vivere la loro carriera senza la necessità di definirsi sempre in contrapposizione l'una all'altra.

«Per un periodo eravamo molto concentrate nel tracciare i nostri percorsi individuali e nel scegliere con attenzione i progetti da fare insieme», ha spiegato l'attrice.

«Ora non sentiamo più quella pressione. Abbiamo dimostrato di essere due persone diverse, con due viaggi differenti».

Produttrici del film

Elle, 27 anni, condivide con Dakota non solo il legame familiare, ma anche la direzione artistica di «The Nightingale»: le due sorelle, infatti, non saranno solo protagoniste, ma anche produttrici del film attraverso la loro casa di produzione, Lewellen Pictures, fondata nel 2021.

Il film, ambientato nella Francia occupata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, racconta la storia di due sorelle, Vianne e Isabelle, unite dall'amore e divise dalle scelte che la guerra impone. Un tema potente e profondo che, per le Fanning, ha un valore ancora più intimo.

«È bellissimo poterci ritrovare adesso», ha aggiunto Dakota con un sorriso. «Siamo molto entusiaste per «The Nightingale». Un po' nervose, ma entusiaste».

«The Nightingale» uscirà nelle sale cinematografiche il 12 febbraio 2027.