  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il programma Dakota Johnson apre lo Zurich Film Festival

SDA

25.9.2025 - 21:14

Lo Zurich Film Festival si è aperto questa sera. (foto d'archivio)
Lo Zurich Film Festival si è aperto questa sera. (foto d'archivio)
Keystone

L'attrice e produttrice statunitense Dakota Johnson ha aperto la 21esima edizione dello Zurich Film Festival, dove sarà premiata con il «Golden Eye Award» per il suo ruolo in «Splitsville» e per la sua carriera.

Keystone-SDA

25.09.2025, 21:14

25.09.2025, 21:56

Dakota Johnson riceve il premio durante il gala di apertura, cui segue la proiezione della commedia sentimentale «Splitsville» in presenza del regista, attore e produttore Michael Angelo Covino.

Prima dell'evento di apertura al Kongresshaus di Zurigo, numerose celebrità di casa hanno sfilato sul tappeto verde: tra di loro la presentatrice ed ex Miss Svizzera Christa Rigozzi e il musicista Dabu Bucher. Tra gli ospiti d'onore della serata figurano la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider e la Sindaca di Zurigo Corine Mauch.

Lo Zurich Film Festival (ZFF) di quest'anno presenta 114 film, di cui 41 in prima mondiale o europea. 16 delle 114 produzioni sono film svizzeri, uno dei quali è l'adattamento del racconto di Max Frisch «Stiller» di Stefan Haupt. Un testo che si pensava impossibile da filmare. La produttrice cinematografica Anne Walser riceverà per questo film il premio alla carriera.

Premio alla carriera per Russel Crowe

Ancora una volta, i riflettori saranno puntati sui film statunitensi e star di Hollywood: il premio Oscar Russel Crowe («Il gladiatore») riceverà il premio alla carriera. Allo ZFFlo si potrà vedere nel thriller psicologico «Norimberga», in cui interpreta il gerarca nazista Hermann Göring.

L'attrice britannica Claire Foy, nota per la serie «The Crown», riceverà il Golden Eye dello ZFF per la sua carriera versatile e per la sua interpretazione nel nuovo film «H Is For Hawk».

Lo ZFF di quest'anno, che durerà fino al 5 ottobre, è la prima edizione dopo il cambio di proprietà avvenuto nel luglio di quest'anno. L'ex proprietaria, la «Neue Zürcher Zeitung», ha venduto lo ZFF a un nuovo gruppo di proprietari guidati dal direttore del festival Christian Jungen.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Ecco cinque trucchi per risparmiare sul premio di cassa malati
Modifica alla legge AVS: «Gli anziani han goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»
Chi è secondo Björn Borg il GOAT del tennis? «Al secondo posto ci sono Nadal e...»

Altre notizie

Una vita diversa. Emma Watson e la verità sulla pausa dal cinema: «Era distruttivo per l'anima»

Una vita diversaEmma Watson e la verità sulla pausa dal cinema: «Era distruttivo per l'anima»

Patrimonio milionario. L'accusa shock della figlia di Vittorio Sgarbi: «È incapace di gestire i propri interessi»

Patrimonio milionarioL'accusa shock della figlia di Vittorio Sgarbi: «È incapace di gestire i propri interessi»

«Sono un grande». Tiziano Ferro annuncia l'uscita del suo nuovo album

«Sono un grande»Tiziano Ferro annuncia l'uscita del suo nuovo album