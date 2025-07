Dakota Johnson Covermedia

L'attrice di «Cinquanta sfumature di grigio» è pronta a dirigere il suo primo lungometraggio, tratto da una sceneggiatura scritta da un'attrice autistica con cui ha già lavorato. Un progetto intimo, tutto al femminile, prodotto dalla sua casa di produzione, TeaTime Pictures.

Dakota Johnson si prepara al suo debutto alla regia con un film ispirato a una sceneggiatura firmata da un'attrice autistica con cui ha già condiviso il set.

Il racconto affronterà le sfide quotidiane vissute da chi è nello spettro autistico.

Durante una conferenza stampa al 59° Karlovy Vary International Film Festival (KVIFF), nella Repubblica Ceca, l'attrice ha svelato i dettagli del progetto. Come riportato da Deadline.com, la Johnson ha spiegato di voler dare voce a storie femminili, autentiche e inclusive, attraverso la sua casa di produzione, TeaTime Pictures.

«Penso che dirigerò un lungometraggio, molto piccolo, spero presto. È un progetto che mi sta davvero a cuore, ed è molto vicino alla visione di TeaTime», ha dichiarato. «Lo stiamo realizzando con Vanessa Burghardt, che ha interpretato mia figlia in «Cha Cha Real Smooth». È un'attrice autistica incredibile».

La Johnson ha finora esitato a cimentarsi nella regia, frenata da una mancanza di fiducia in sé stessa: «Ho sempre pensato di non essere pronta per dirigere un film. Non ho mai avuto abbastanza fiducia in me stessa. Ma con lei... mi sento molto protettiva, la conosco bene e non permetterei mai a nessun altro di farlo».

Come regista, la Johnson ha già maturato esperienza su progetti minori, ma questo sarà il suo primo lungometraggio. Un passo importante in una carriera che si sta evolvendo verso storie intime, inclusive e guidate da una sensibilità profondamente femminile.