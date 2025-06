L'attrice americana Dakota Johnson (foto d'archivio). KEYSTONE

L'attrice di «Cinquanta sfumature di grigio», Dakota Johnson, racconta la sua esperienza con una intimacy coordinator e spiega come si prepara psicologicamente alle scene intime.

Covermedia Covermedia

Le scene hot sul set sono tutt'altro che sensuali: parola di Dakota Johnson, protagonista del blockbuster «Cinquanta sfumature di grigio», tratto dal primo libro della trilogia di E.L. James.

Intervistata nel podcast «Good Hang» di Amy Poehler, l'attrice ha raccontato come la sua prima collaborazione con una intimacy coordinator le abbia permesso di sentirsi molto più a suo agio durante le riprese delle scene intime.

«È stata davvero fantastica», ha spiegato Dakota parlando della professionalità della coordinatrice. «È stato molto bello, perché io sono abituata a girare scene di sesso... ma non sono sexy. Non fanno stare bene».

«Voglio sentirmi bene nel mio corpo, se lo sto mostrando»

Durante l'intervista, la 35enne protagonista di «Materialists» ha condiviso anche come si prepara psicologicamente per le scene di sesso.

«Prima di tutto penso a chi è il personaggio e a come dovrebbe essere percepito dal pubblico», ha spiegato. «È una donna super sexy idolatrata? È una casalinga? È sola? È spaventata? È conservatrice?».

Inoltre, Dakota ha raccontato il ruolo fondamentale che sua madre, l'attrice Melanie Griffith, ha avuto nel costruire la sua autostima. «Voglio sentirmi bene nel mio corpo, se lo sto mostrando», ha detto.

«Mia madre mi ha cresciuta per essere davvero, davvero orgogliosa del mio corpo e per amarlo. E sono sempre stata grata per questo, soprattutto nel mio lavoro, perché posso usarlo e farlo sembrare autentico».